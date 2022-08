5 ok, amiért nem fogan meg a baba

A többórás napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, ezekből helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Időnként megélénkül az északias szél, a csúcshőmérséklet 26, 33 fok között alakul. Csütörtökön nem érvényesül fronthatás. Ennek ellenére növekszik a fejfájás gyakorisága, a migrénhajlam fokozódásával kell számolni. Emellett fáradékonyság, dekoncentráltság és csökkent teljesítőképesség is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál ingadozhat a vérnyomás. Zivatar idején romolhat az asztmások állapota. A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)