6 eset, amikor a vizelet színe bajt jelez

Az egészséges vizelet szalmasárga, tiszta és áttetsző. Az árnyalata az egészen halványtól a már-már narancsba hajlóig terjedhet, legfőképpen azt követve, hogy szervezetünk mennyire hidratált. Minél több folyadékot fogyasztunk, jellemzően vizeletünk is annál világosabb – derül ki a Clevelandi Klinika leírásából. Érdemes hozzátenni, hogy étrendünk is sokat nyom a latba e téren. Vannak élelmiszerek, mint például a spárga és a cékla, amelyek jelentősen megváltoztathatják átmenetileg vizeletünk szagát vagy színét.

Vizeletünk többféle módon is árulkodhat egészségünkről .Fotó: Getty Images

Ezzel együtt a vizelet megváltozása olykor súlyosabb problémákra irányítja rá a figyelmet. Az alábbiakban a londoni VII. Eduárd király magánkórház gyűjtése alapján vesszük sorra, mi állhat a különböző színárnyalatok hátterében.

Piros vagy rózsaszín vizelet

A vöröses irányú elszíneződés a többi között arra utalhat, hogy a vizelettel vér is ürül a szervezetből. Még ha nem is érzünk fájdalmat vagy egyéb panaszt, ez akkor is bajt jelezhet, ezért érdemes szakemberhez fordulni vele. A véres vizeletet hematuriának nevezzük, amely többféle egészségügyi okra is visszavezethető, legtöbbször jóindulatú elváltozásokra. Mivel a vérzés bárhonnan származhat a húgyutakból, így a vesék, a húgyvezeték, a húgyhólyag és a húgycső egyaránt érintett lehet. Emellett férfiaknál prosztataproblémák is kiválhatnak ilyesfajta panaszt.

A kiváltó okok palettája a húgyúti fertőzésektől a vese- és húgyhólyagköveken át egészen rosszindulatú megbetegedésekig terjedhet. A legnagyobb aggodalomra az élénkpiros színű vizelet ad okot mind nőknél, mind férfiaknál. Férfiaknál jóindulatú prosztatamegnagyobbodás és -rák is lehet a vérzés forrása, míg nőknél előfordul, hogy tévesen hüvelyi vérzés vélnek vérvizelésnek. Ami biztos, hogy a tünetet mindig érdemes kivizsgáltatni.

Érdemes persze hozzátenni, hogy a pirosas-rózsaszínes elszíneződés nem csupán vér jelenlétére utalhat. Bőséges cékla- vagy szederfogyasztás is megszínezheti ilyen módon a vizeletet, akárcsak egyes antibiotikumok.

Narancsszínű vizelet

Ha a vizelet sötétebb árnyalatúvá válik, az a legtöbbször elégtelen folyadékbevitel következménye. Ilyenkor természetesen a legjobb, amit tehetünk, hogy tudatosan odafigyelünk a megfelelő folyadékpótlásra. Emellett egyes gyógyszerek is narancsos árnyalatot kölcsönözhetnek a vizeletnek, beleértve például hashajtókat, gyulladáscsökkentőket és az onkológiai ellátásban alkalmazott kemoterápiás szereket. Ritkábban a színváltozás máj- vagy epebajokra utal, különösen, ha vele párhuzamosan a széklet is halvánnyá válik. Éppen ezért, amennyiben a bőséges folyadékbevitel nem hoz pozitív változást, úgy célszerű orvoshoz fordulni.

Kék vagy zöld vizelet

Amilyen ritka és ijesztő ez a tünet, olyannyira kevéssé jellemző rá, hogy súlyos betegséget jelezne. Élelmiszer-adalékanyagok és ételszínezékek éppúgy okozhatják, mint egyes bakteriális húgyúti fertőzések. Szintén lehet a kékes-zöldes elszíneződés oka gyógyszermellékhatás: antidepresszánsok, gyulladáscsökkentők is állhatnak ilyenkor a háttérben. Vese- és hólyagműtétek, illetve -vizsgálatok után szintén előfordul hasonló, továbbá gyerekeknél egy ritka veleszületett jóindulatú zavar, az úgynevezett familiáris hipokalciuriás hiperkalcémia is kiválthatja a tünetet.

Sötétbarna vizelet

Nagy mennyiségben fogyasztva egyes élelmiszerek, mint a rebarbara, az aloe vera és a görög konyhából származó fava, sötétbarna színt kölcsönözhetnek a vizeletnek. De ugyanúgy súlyos kiszáradás jele is lehet ez az árnyalat, valamint metronidazollal folyó antibiotikumkúra is eredményezheti. Ugyancsak lehet májbetegség, porifíria és veseproblémák tünete, így ha nincs nyilvánvaló kiváltó oka, mindenképpen érdemes róla szakemberrel konzultálni. Ha pedig rosszulléttel is társul, akkor mentőt hívni. Ritkán intenzív edzés is eredményezhet akut vesekárosodást máskülönben egészséges és fiatal személyeknél, azon keresztül pedig a vizelet barnulásához vezethet.

Zavaros vizelet

Legtöbbször fertőzések miatt válik zavarossá a vizelet, és gyakran égő, szúró érzés, erős szag is társul hozzá vizeletürítés közben. Húgyúti fertőzéssel érdemes mihamarabb háziorvosunkat felkeresni, mert rövid antibiotikumkúrával általában hatékonyan kezelhető a probléma. Ha viszont rendszeresen visszatérő fertőzésekkel küzdünk, akkor mindenképpen javasolt urológus segítségét kérni részletesebb kivizsgálás céljából.

Habos vizelet

Teljesen normális, ha a vécécsészébe csorgó vizeletben megjelenik egy-két buborék. Ha viszont nagyon sok buborékot látunk, amelyek nem is tűnnek el egyhamar, az már fehérjevizelés, avagy proteinuria jele lehet. Ez a vese működési zavarára utalhat, amelyet fertőzések, gyógyszermellékhatás és autoimmun folyamatok egyaránt előidézhetnek.