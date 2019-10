Túlzásba vitt tisztálkodás

A női higiéniás termékek, elsősorban az intim lemosók, irrigátorok, hüvelyöblítők az elmúlt évtizedekben hatalmas népszerűségre tettek szert. A tabutémának számító női intim egészség egyre elfogadottabb téma, a nők többet foglalkoznak magukkal, egyre jobban megismerik saját testüket - és természetesen az elvárások is egyre nagyobbak. A trend szerint a nőknek "tisztának, illatosnak és frissnek" kell lenniük, még a legintimebb részeken is.

Egyedileg összeállított baktériumflóra

Az intim lemosók elsődlegesen a tisztaságot hangsúlyozzák, a leírások és reklámok szerint azért érdemes használni ezeket, mert képesek "megtisztítani" a hüvelyt és környékét, megakadályozzák a káros baktériumok elszaporodását és a kellemetlen szagok kialakulását.

A hüvely azonban "öntisztító": minden nőnek saját, egyedi hüvelyflórája van, amit a szervezet képes saját maga fenntartani. Természetesen vannak hasonlóságok, de minden hüvely másmilyen, más a szaga, a váladék színe, mennyisége - így ha tudja valaki, hogy rá mi a jellemző, akkor azt is meg tudja állapítani, hogy mikor változik meg "gyanúsan" a hüvelyflórája.

A hüvely pH-jának megváltozása (akár belülről, például egyfertőzéskövetkeztében, akár kívülről, a túl erőteljes vagy nem megfelelő lemosók miatt) komoly következményekkel járhat. Még a legkisebb eltérés is felboríthatja a hüvelyflórát, azaz az egyedi és egyensúlyban lévő baktériumvilágot, mely éppen védelmi szerepet tölt be. A hüvelyflóra megváltozásával pedig a nők fogékonyabbak lesznek a fertőzésekre, gombásodásra - sőt ezek mellett a felfázásra, húgyhólyag-gyulladásra is.

Bizonyos intim lemosók úgy borítják fel a hüvelyflórát (például azáltal, hogy eltávolítják a kellemetlen szagokat okozó baktériumokat), hogy bizonyos baktériumok szaporodását gátolják, ennek következtében más baktériumok vagy gombák elszaporodhatnak és betegségeket okozhatnak. A túlságosan sokat tisztálkodó, intim higiéniára a kelleténél nagyobb figyelmet fordító hölgyeket jobban veszélyeztetik a szexuális úton terjedő betegségek, a kismedencei gyulladások és acandidais.

Minden nőnek egyedi hüvelyflórája van, amit a szervezete képes maga fenntartani

Irritáló irrigátor

Az intim lemosók mellett a hüvelyöblítésre használt irrigátorok is egyre elterjedtebbek. Ezek általában olyanok, mint egy aprócska zuhanyrózsa. Működhetnek tisztított vízzel, de valamilyen vegyi anyaggal is. A használatuk egyszerű, de meglehetősen veszélyes: a hüvelybe helyezett irrigátorból a folyadék kiöblíti a károsnak ítélt baktériumokat, a kellemetlennek tartott hüvelyváladékot vagy a menstruációs vért. Az irrigátort néhány helyen (nem túl hatékony) fogamzásgátlóként is használják, sőt sokan úgy gondolják, hogy a szexuális úton terjedő betegségektől is megvédheti őket a hüvelyöblítés.

Az irrigátor legfőbb veszélye, hogy az esetleges fertőzéseket nagyon könnyen továbbterjesztheti a hüvelyből. Éppen azokra a helyekre "moshatja be", amelyeket a hüvely baktériumflórája védeni hivatott, vagy amelyekből éppen kitisztul: a víz segítségével a félig alvadt menstruációs vér, a betegséget okozó baktériumok így bekerülhetnek a méhbe, sőt akár a petefészekbe is, nagyon súlyos fertőzéseket okozva.

Vigyázat, elrejtőznek a betegségek!

Az intim lemosókat, hüvelyöblítőket sokan azért használják előszeretettel, mert azok "elrejtik" a kellemetlen és erős (vagy legalábbis annak tartott) szagokat. Azonban a hüvelyflóra megváltozása, ami természetesen megváltozott szagokkal is együtt jár, betegségeket, fertőzéseket jelezhet. Éppen ezért, ha valaki azért használ intim lemosókat, hogy ezeket a szagokat megszüntesse, azzal tulajdonképpen a lehetséges betegségek egyik legfontosabb tünetét rejti el. Így a betegséget nehezebb diagnosztizálni, a hölgyek pedig azt hihetik, minden rendben van. Pedig az a mélyben ugyanúgy ott marad, és az idő múlásával egyre súlyosabbá válik.

Hasonlóképpen, a nőgyógyászati vizsgálat előtti intim mosakodás, hüvelyöblítés megnehezítheti a szakorvos dolgát. A lemosókban található anyagok ugyanis megbolygatják a hüvelyflórát, nehezebbé vagy egyenesen lehetetlenné téve a pontos diagnózis megállapítását.

A tisztálkodás helyes módja

A legfontosabb, hogy a hölgyek tudatosítsák magukban: a hüvelyük normális esetben nem igényel semmilyen külső beavatkozást az egészsége fenntartásához, és a túlzásba vitt, naponta többszöri tisztálkodás éppen azt az érzékeny egyensúlyt borítja fel, ami megvédi őket a betegségektől. A legtöbb esetben elegendő, ha kellemesen meleg vízzel, naponta egyszer mossuk meg a külső nemi szervet. Szappant vagy tusfürdőt használni nemcsak felesleges, de kifejezetten káros - ezek ugyanis irritálhatják az intim terület érzékeny bőrét.

Ha jobban érezzük magunkat tőle (vagy a nőgyógyászunk ezt tanácsolja), akkor használhatunk lemosót is, ám maximum naponta egyszer. Lehetőleg olyan terméket válasszunk, amelyet kifejezetten intim célokra fejlesztettek ki. Azonban ezzel is csak a külső nemi szervet mossuk le, és ha bármilyen kellemetlen tünetet, például viszketést vagy kipirosodást tapasztalunk, azonnal hagyjuk abba a használatát!