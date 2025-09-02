Elronthatják a testszagot ezek az ételek és italok – mindenkinél más a problémás fogás

Mindenkinek van egy egyedi testillata, ami keveredik a bőrön át távozó verejtékkel. Utóbbi összetétele attól is függ, hogy milyen ételeket és italokat fogyasztunk, egyesek pedig kifejezetten kellemetlenné tehetik a testszagot. Ez mindenkinél más, hogy mely élelmiszerek rontják el - ezt viszont könnyen ki lehet tapasztalni, és utána tudatosan lehet kerülni a problémás fogásokat. Ha mégis ilyet fogyasztunk, akkor bő folyadékfogyasztással gyorsítható a kiürülése - írja az nlc.

Mutatjuk a leggyakoribb bűnösöket. Fotó: Getty Images

Íme a leggyakoribb problémás ételek: