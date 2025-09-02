Elronthatják a testszagot ezek az ételek és italok – mindenkinél más a problémás fogás

Mindenkinek van egy egyedi testillata, ami keveredik a bőrön át távozó verejtékkel. Utóbbi összetétele attól is függ, hogy milyen ételeket és italokat fogyasztunk, egyesek pedig kifejezetten kellemetlenné tehetik a testszagot. Ez mindenkinél más, hogy mely élelmiszerek rontják el - ezt viszont könnyen ki lehet tapasztalni, és utána tudatosan lehet kerülni a problémás fogásokat. Ha mégis ilyet fogyasztunk, akkor bő folyadékfogyasztással gyorsítható a kiürülése - írja az nlc.
Íme a leggyakoribb problémás ételek:
Kvíz: felismered egy kis képrészletből az orvosi eszközöket, műszereket?
Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték
- vörös húsok,
- erősen fűszerezett ételek,
- hagyma, fokhagyma,
- brokkoli és karfiol,
- gyors- és félkész ételek,
- halételek,
- kávé és alkohol,
- zsíros tejtermékek.