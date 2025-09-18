„50 éves nő vagyok, aki már évtizedek óta él a férjével. Mindig is csodálatos volt a szexuális életünk, és régen nagyon könnyen tudtam el tudtam jutni a hüvelyi orgazmusig, gyakran csiklóstimuláció nélkül is. Néhány évvel ezelőtt, egy kihívásokkal teli időszakban teljesen eltűnt a libidóm és az orgazmusra való képességem, ám végül visszatért. Néhány hónapja viszont volt egy egészségügyi krízishelyzetem, emiatt pedig kissé károsodott az egyik oldali mozgáskoordinációm. Bár már felépültem és teljesen jól vagyok, ismét libidóvesztéssel és orgazmusra való képtelenséggel küzdök” – kezdte a The Guardian szakértőjének írt levelét egy kétségbeesett nő.

Gyógyszermellékhatás, szorongás és depresszió is állhat a szexuális zavarok hátterében. Fotó: Getty Images

„ Ha el is jutok a csúcsig, az már szinte fáj”

A levélíró – állítása szerint – továbbra is rendszeresen ágyba bújik a férjével, és élvezi is az intimitást, azonban nagyon hiányzik neki a hüvelyi orgazmus és az általa okozott felszabadulás. A csikló stimulálásával ugyan el tud jutni a csúcsig, ám nagyon sok időbe telik, és néha már szinte már inkább fájdalmat érez olyankor, nem pedig gyönyört.

A nő arra is kitért, hogy már tart nála a perimenopauzális időszak, de ennek még nincsenek nyilvánvaló tünetei, és egyelőre a hormonális kivizsgálása is normális eredményeket mutatott. Ezért arra gondol, hogy talán a nemrégiben átélt, nagyfokú érzelmi stressz állhat a panaszai hátterében.

„A lábadozásom alatt nagyon sebezhetőnek és frusztráltnak éreztem magamat, és az önbecsülésem is jelentősen csökkent a fizikai fogyatékosságom miatt. A kedves és türelmes férjem viszont mindig eléri, hogy kívánatosnak érezzem magamat” – fogalmazott.

Gyógyszermellékhatás, szorongás és depresszió is állhat a háttérben

A nőnek Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki kifejezetten a szexuális zavarok kezelésére specializálódott, és már sokszor adott tanácsot a hasonló intim problémákkal küzdő olvasóinak. Elsőként arra hívta fel a levélíró figyelmét, hogy a stresszről valóban köztudott, hogy képes befolyásolni az ember szexualitását, beleértve a vágyat, az orgazmusra való képességet és a fizikai izgalom megélését is. Az ilyen problémák kialakulásában azonban a fáradtság és a fájdalom szintén közrejátszhat, akárcsak számos betegség vagy egyéb állapot.

„Pszichológiai problémák és hangulatzavarok – mint például a szorongás vagy a depresszió – szintén befolyásolhatják az ember orgazmusra való képességét, sőt akár szexuális zavarokhoz is vezethetnek. Az általad tapasztalt egészségügyi problémák is befolyásolhatták ezt, ezért érdemes lenne orvoshoz fordulnod, hogy kiderüljön, szenvedtél-e például idegkárosodást. A szakértők segíthetnek továbbá annak feltárásában is, hogy az esetlegesen szedett gyógyszereid okozhatnak-e a szexuális életedre is kiható mellékhatásokat” – írta válaszában.

A terapeuta arra is kitért, hogy teljesen érthető, ha valaki szomorúságot és veszteségérzetet él át, amiért nincs része a kívánt orgazmusban, a konkrét kiváltó okok megtalálása és kezelése esetén azonban újra lehetségessé válhat a korábban megszokott gyönyör megtapasztalása. „Mivel a csikló a legtöbb nő testének legfontosabb örömközpontja – és a hüvelyi orgazmus is általában akkor érhető el, amikor a pozitúra lehetővé teszi az optimális csiklóstimulálást –, érdemes lehet új pózokat kipróbálni és nagyobb figyelmet szentelni a csiklóra. De először a stressz kezelésére kell megtalálnod a megfelelő eszközöket, módszereket” – javasolta a The Guardian szakértője.