Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+9° +23°
Nincs front

„Már nem vagyok képes az orgazmusra. A stressz miatt lehet?”

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Előfordulhat, hogy a rendszeres és alapvetően élvezetes szexuális élet ellenére is eltűnik az orgazmusra való képesség. Mi lehet ennek az oka, és vajon visszafordítható-e? Mutatjuk a szakértő véleményét.

50 éves nő vagyok, aki már évtizedek óta él a férjével. Mindig is csodálatos volt a szexuális életünk, és régen nagyon könnyen tudtam el tudtam jutni a hüvelyi orgazmusig, gyakran csiklóstimuláció nélkül is. Néhány évvel ezelőtt, egy kihívásokkal teli időszakban teljesen eltűnt a libidóm és az orgazmusra való képességem, ám végül visszatért. Néhány hónapja viszont volt egy egészségügyi krízishelyzetem, emiatt pedig kissé károsodott az egyik oldali mozgáskoordinációm. Bár már felépültem és teljesen jól vagyok, ismét libidóvesztéssel és orgazmusra való képtelenséggel küzdök” – kezdte a The Guardian szakértőjének írt levelét egy kétségbeesett nő.

fejét fogó idősebb nő
Gyógyszermellékhatás, szorongás és depresszió is állhat a szexuális zavarok hátterében. Fotó: Getty Images

„ Ha el is jutok a csúcsig, az már szinte fáj”

A levélíró – állítása szerint – továbbra is rendszeresen ágyba bújik a férjével, és élvezi is az intimitást, azonban nagyon hiányzik neki a hüvelyi orgazmus és az általa okozott felszabadulás. A csikló stimulálásával ugyan el tud jutni a csúcsig, ám nagyon sok időbe telik, és néha már szinte már inkább fájdalmat érez olyankor, nem pedig gyönyört.

A nő arra is kitért, hogy már tart nála a perimenopauzális időszak, de ennek még nincsenek nyilvánvaló tünetei, és egyelőre a hormonális kivizsgálása is normális eredményeket mutatott. Ezért arra gondol, hogy talán a nemrégiben átélt, nagyfokú érzelmi stressz állhat a panaszai hátterében.

„A lábadozásom alatt nagyon sebezhetőnek és frusztráltnak éreztem magamat, és az önbecsülésem is jelentősen csökkent a fizikai fogyatékosságom miatt. A kedves és türelmes férjem viszont mindig eléri, hogy kívánatosnak érezzem magamat” – fogalmazott.

Gyógyszermellékhatás, szorongás és depresszió is állhat a háttérben

A nőnek Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki kifejezetten a szexuális zavarok kezelésére specializálódott, és már sokszor adott tanácsot a hasonló intim problémákkal küzdő olvasóinak. Elsőként arra hívta fel a levélíró figyelmét, hogy a stresszről valóban köztudott, hogy képes befolyásolni az ember szexualitását, beleértve a vágyat, az orgazmusra való képességet és a fizikai izgalom megélését is. Az ilyen problémák kialakulásában azonban a fáradtság és a fájdalom szintén közrejátszhat, akárcsak számos betegség vagy egyéb állapot.

Pszichológiai problémák és hangulatzavarok – mint például a szorongás vagy a depresszió – szintén befolyásolhatják az ember orgazmusra való képességét, sőt akár szexuális zavarokhoz is vezethetnek. Az általad tapasztalt egészségügyi problémák is befolyásolhatták ezt, ezért érdemes lenne orvoshoz fordulnod, hogy kiderüljön, szenvedtél-e például idegkárosodást. A szakértők segíthetnek továbbá annak feltárásában is, hogy az esetlegesen szedett gyógyszereid okozhatnak-e a szexuális életedre is kiható mellékhatásokat” – írta válaszában.

A terapeuta arra is kitért, hogy teljesen érthető, ha valaki szomorúságot és veszteségérzetet él át, amiért nincs része a kívánt orgazmusban, a konkrét kiváltó okok megtalálása és kezelése esetén azonban újra lehetségessé válhat a korábban megszokott gyönyör megtapasztalása. „Mivel a csikló a legtöbb nő testének legfontosabb örömközpontja – és a hüvelyi orgazmus is általában akkor érhető el, amikor a pozitúra lehetővé teszi az optimális csiklóstimulálást –, érdemes lehet új pózokat kipróbálni és nagyobb figyelmet szentelni a csiklóra. De először a stressz kezelésére kell megtalálnod a megfelelő eszközöket, módszereket” – javasolta a The Guardian szakértője.

Kvíz: tudod, hol van a májad és a többi fontos szerved?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

ITT MEGOSZTHATOD:

stressz orgazmus szorongás női orgazmus depresszió 50 felett gátolt orgazmus libidóvesztés perimenopauza

Ez is érdekelhet

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +23 °C
Minimum: +9 °C

Szakadozott felhőzet halad kelet felé a napsütést már a Tiszántúlon is kissé zavarva - mögötte viszont délután nyugat felől tisztulni kezd az ég. Csapadék nem várható. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő. Ma nem terheli a szervezetünket fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra

Figyelmeztetés!

Az általad megtekinteni kívánt tartalmunk olyan elemeket tartalmaz, amelyek az MTTV. (2010. évi CLXXXV. törvény) által rögzített besorolás szerinti V. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Csak akkor tekintsd meg, ha elmúltál 18 éves.

Elmúltam 18 éves Nem múltam el 18 éves