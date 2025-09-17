Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+9° +21°
Hidegfront

83 év orgazmus nélkül: már túl késő próbálkozni?

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Előfordul, hogy egy nő úgy éri el a 80 feletti életkort, hogy még sosem élt át orgazmust. Vajon ilyenkor még van értelme próbálkozni, vagy ideje lemondani a gyönyörről?

A 83 éves édesanyám nemrég bevallotta nekem, hogy még soha nem volt orgazmusa. Apám halálos beteg, és valószínűleg már nem sokáig lesz velünk. Anyámnak ezért lassan  el kell kezdenie megbarátkozni a gondolattal, hogy elveszíti a férfit, aki több mint 50 éven át mellette volt – és ez nyilván nem megy olyan könnyen neki. Szeretnék segíteni neki abban, hogy elhiggye, hogy az apám nélkül is élhet még teljes életet, és azon tűnődtem, hogy vajon ehhez hozzájárulhatna-e az önkielégítés felfedezése. Lehetséges ez az ő korában? Vagy elképzelhető, hogy traumatikus lenne ráébredni, hogy mennyi ideig élt a gyönyör nélkül, és azt az örömöt már megosztani sem tudja a partnerével? És egyáltalán: hogyan kellene ezt felhoznom neki?” – kérdezte egy olvasó a The Guardian szakértőinek címzett levelében.

nő idős anyját vigasztalja
Előfordul, hogy egy nő úgy éri el a 80 feletti életkort, hogy még sosem élt át orgazmust. Fotó: Getty Images

„Soha nem késő felfedezni az önkielégítés örömeit”

„Tudom, hogy sok ember kényelmetlenül érezné magát, ha ilyenekről mesélnének neki a szülei, de szerintem nagyszerű, hogy az édesanyád képes ezekről beszélni veled” – kezdte válaszát a The Guardian egyik szerkesztője, Annalisa Barbieri, aki gyakran foglalkozik olvasói hasonló problémáival. Megemlítette, a teljes levélből az is kiderült, hogy az idős nő is küzd egy betegséggel, a levélíró kérésére azonban a cikkben Barbieri ezt nem nevezi meg – arra viszont felhívta olvasója figyelmét, hogy a problémára szedett gyógyszer egyeseknél libidócsökkenést, míg másoknál éppen a vágy fokozódását idézi elő. A 83 éves nőnél az utóbbiról lehet szó, ha már szóba hozta az orgazmus átélésének hiányát felnőtt gyermeke előtt.

Soha nem késő felfedezni az önkielégítés örömeit – fogalmazott. Barbieri emellett Jo Coker szexuálpszichológussal is konzultált, hogy minél jobb tanácsot adhasson olvasójának. A szakértő szerint az idős nőnek érdemes lehet egy pszichoterápián is részt vennie. „A szüleid házassága igen hosszú ideig tartott, és feltételezem, hogy édesanyád sokáig reménykedett abban, hogy egyszer végre átéli az orgazmust. Édesapád súlyos betegsége így – a veszteségélmény és a gyász mellett – ezt a reményt is elvette tőle. A jó hír viszont az, hogy bár édesanyád már 83 éves, még nincs minden veszve – a 90 év felettiek 10 százaléka még mindig aktív szexuálisan” – mutatott rá a szakember.

„Nem sokan beszélnek erről az anyjukkal, de ez még nem jelenti azt, hogy nem is szabad”

Nem szabad elfelejteni, hogy a mai 80 év felettiek még egy olyan generáció, amelynek tagjai talán egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy a női orgazmus eléréséhez gyakran szükség van a csikló stimulálására is, és erre ma már számos módszer létezik. A szexuális játékokkal való kísérletezés idős korban is jó ötlet, a választásnál viszont figyelembe kell venni az életkorral összefüggő tényezőket, fizikai akadályokat – olvasható a válaszlevélben.

A kényes téma szóba hozásához pedig Barbieri azt a tippet adta olvasójának, hogy egyszerűen csak utaljon vissza arra a korábbi beszélgetésre, amely során az anya bevallotta, hogy még soha nem volt orgazmusa. „Ezt követően pedig magyarázd el neki, hogy a behatolásos szexen túl más módok is vannak ennek elérésére” – tanácsolta. „Ha kitöröljük a fejünkből a szexhez köthető szégyenérzet gondolatát, akkor ez is csak egy átlagos beszélgetés lesz az örömről. Való igaz, hogy nem sokan beszélnek erről az anyjukkal, de ez még nem jelenti azt, hogy nem is szabad” – hangsúlyozta.

Kvíz: tudod, hol van a májad és a többi fontos szerved?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

ITT MEGOSZTHATOD:

orgazmus libidó önkielégítés szexuális vágy női orgazmus női önkielégítés gátolt orgazmus idős nők

Ez is érdekelhet

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +21 °C
Minimum: +9 °C

Országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel és kevés fátyolfelhővel. Csapadék általában nem várható, de délután északkeleten előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás. A hőmérséklet délután 18, 23, késő este 12, 17 fok között alakul. Napközben egy hidegfront okoz kellemetlenségeket, ami miatt sokaknál jelentkezhetnek görcsös panaszok és migrén.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra

Figyelmeztetés!

Az általad megtekinteni kívánt tartalmunk olyan elemeket tartalmaz, amelyek az MTTV. (2010. évi CLXXXV. törvény) által rögzített besorolás szerinti V. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Csak akkor tekintsd meg, ha elmúltál 18 éves.

Elmúltam 18 éves Nem múltam el 18 éves