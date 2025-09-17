83 év orgazmus nélkül: már túl késő próbálkozni?

„A 83 éves édesanyám nemrég bevallotta nekem, hogy még soha nem volt orgazmusa. Apám halálos beteg, és valószínűleg már nem sokáig lesz velünk. Anyámnak ezért lassan el kell kezdenie megbarátkozni a gondolattal, hogy elveszíti a férfit, aki több mint 50 éven át mellette volt – és ez nyilván nem megy olyan könnyen neki. Szeretnék segíteni neki abban, hogy elhiggye, hogy az apám nélkül is élhet még teljes életet, és azon tűnődtem, hogy vajon ehhez hozzájárulhatna-e az önkielégítés felfedezése. Lehetséges ez az ő korában? Vagy elképzelhető, hogy traumatikus lenne ráébredni, hogy mennyi ideig élt a gyönyör nélkül, és azt az örömöt már megosztani sem tudja a partnerével? És egyáltalán: hogyan kellene ezt felhoznom neki?” – kérdezte egy olvasó a The Guardian szakértőinek címzett levelében.

Előfordul, hogy egy nő úgy éri el a 80 feletti életkort, hogy még sosem élt át orgazmust. Fotó: Getty Images

„Soha nem késő felfedezni az önkielégítés örömeit”

„Tudom, hogy sok ember kényelmetlenül érezné magát, ha ilyenekről mesélnének neki a szülei, de szerintem nagyszerű, hogy az édesanyád képes ezekről beszélni veled” – kezdte válaszát a The Guardian egyik szerkesztője, Annalisa Barbieri, aki gyakran foglalkozik olvasói hasonló problémáival. Megemlítette, a teljes levélből az is kiderült, hogy az idős nő is küzd egy betegséggel, a levélíró kérésére azonban a cikkben Barbieri ezt nem nevezi meg – arra viszont felhívta olvasója figyelmét, hogy a problémára szedett gyógyszer egyeseknél libidócsökkenést, míg másoknál éppen a vágy fokozódását idézi elő. A 83 éves nőnél az utóbbiról lehet szó, ha már szóba hozta az orgazmus átélésének hiányát felnőtt gyermeke előtt.

„Soha nem késő felfedezni az önkielégítés örömeit” – fogalmazott. Barbieri emellett Jo Coker szexuálpszichológussal is konzultált, hogy minél jobb tanácsot adhasson olvasójának. A szakértő szerint az idős nőnek érdemes lehet egy pszichoterápián is részt vennie. „A szüleid házassága igen hosszú ideig tartott, és feltételezem, hogy édesanyád sokáig reménykedett abban, hogy egyszer végre átéli az orgazmust. Édesapád súlyos betegsége így – a veszteségélmény és a gyász mellett – ezt a reményt is elvette tőle. A jó hír viszont az, hogy bár édesanyád már 83 éves, még nincs minden veszve – a 90 év felettiek 10 százaléka még mindig aktív szexuálisan” – mutatott rá a szakember.

„Nem sokan beszélnek erről az anyjukkal, de ez még nem jelenti azt, hogy nem is szabad”

Nem szabad elfelejteni, hogy a mai 80 év felettiek még egy olyan generáció, amelynek tagjai talán egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy a női orgazmus eléréséhez gyakran szükség van a csikló stimulálására is, és erre ma már számos módszer létezik. A szexuális játékokkal való kísérletezés idős korban is jó ötlet, a választásnál viszont figyelembe kell venni az életkorral összefüggő tényezőket, fizikai akadályokat – olvasható a válaszlevélben.

A kényes téma szóba hozásához pedig Barbieri azt a tippet adta olvasójának, hogy egyszerűen csak utaljon vissza arra a korábbi beszélgetésre, amely során az anya bevallotta, hogy még soha nem volt orgazmusa. „Ezt követően pedig magyarázd el neki, hogy a behatolásos szexen túl más módok is vannak ennek elérésére” – tanácsolta. „Ha kitöröljük a fejünkből a szexhez köthető szégyenérzet gondolatát, akkor ez is csak egy átlagos beszélgetés lesz az örömről. Való igaz, hogy nem sokan beszélnek erről az anyjukkal, de ez még nem jelenti azt, hogy nem is szabad” – hangsúlyozta.