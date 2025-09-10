Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ezeket a női bajokat inkább ne próbáld otthon kikezelni – sokat ronthatsz az állapotodon a házi praktikákkal

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Tudod, hogy mikor kell szakemberhez fordulni egy felfázással vagy a vizelési problémákkal? Mutatjuk, milyen panaszok esetén nem érdemes otthoni kezeléssel próbálkozni, és inkább urológushoz fordulni!

Sokan nem veszik komolyan az egészségügyi gondokat, mondván, „elég azokat otthon kikezelni”. Esetenként azonban az otthoni kezelés kísérletével súlyosbodhat a helyzet, ezért jó tudni, melyek azok a tünetek, amikor orvoshoz kell fordulni – figyelmeztetett dr. Böszörményi-Nagy Géza, az Urológiai Központ – Prima Medica urológusa.

Milyen esetekben kell urológushoz fordulni?

Egyes urológiai problémák fennállásakor tehát mindenképp szükséges a szakorvosi vizsgálat, vagy akár a sürgős ellátás is. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

Hányszor normális pisilni egy nap? A válasz sokakat meglep

Nyilvánvalóan minden szervezet más és más, az azonban elmondható, hogy 24 óra leforgása alatt átlagosan 6-7 vizelés a normális, de a napi 4, sőt a skála másik végén lévő 10 alkalom is rendben lehet. Arról, hogy mitől függ a pisilések száma, illetve mikor javasolt felkeresni egy orvost, itt olvashatsz bővebben!

