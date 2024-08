Menstruációs ciklus: mi mindenről árulkodik?

„A menstruáció a termékeny évek során és még azon túl is kritikus betekintést enged egy nő általános hogylétébe, éppúgy, ahogy a vérnyomás, a testhőmérséklet és a pulzus” – írja a The Conversation oldalán megjelent közös cikkében Evelina Sterling, az amerikai Kennesaw-i Állami Egyetem orvosszociológusa és Margaret Louisa Stubbs, a Chatham Egyetem nyugalmazott pszichológus professzora. Hozzáteszik, bár úgy tűnhet, hogy a menstruációs ciklus legfőbb funkciója a teherbeesés elősegítése, valójában ez még nem minden. A ciklus az általános egészségi állapot és jóllét sarokköve mind a termékeny évek alatt, mind a változókorban.

A női ciklus többféle módon is árulkodhat az egészségi állapotról. Fotó: Getty Images

Mi történik a szervezetben?

A menstruációs ciklus azon változások folyamatát foglalja magában, amelyek célja, hogy hónapról hónapra felkészítsék a női szervezetet egy lehetséges terhességre. A ciklus a menstruáció első napjától kezdődik, és egészen a következő menstruáció első napjáig tart. A ciklus hossza átlagosan 28 nap, de e téren nagy különbségek lehetnek a nők között – így aztán 24 és 38 nap között jellemzően bármilyen ciklushossz egészségesnek tekinthető. Ennél rövidebb vagy hosszabb ciklussal viszont feltétlenül érdemes nőgyógyászhoz fordulni, mert fennáll a veszélye, hogy talán valamilyen kóros elváltozás áll a cikluszavar hátterében.

Változatosság ide vagy oda, a menstruációs folyamat minden nőnél ugyanolyan. Legalábbis abban a tekintetben, hogy a ciklus meghatározott hormonális változásokon és fiziológiai folyamatokon halad keresztül, amelyek alapján négy nagyobb szakaszra osztható fel.

Menstruáció: ez a méhnyálkahártya leválásra, amely akkor történik, ha nem történt megtermékenyítés és beágyazódás, azaz nem alakult ki terhesség. A vérzés általában kettő-hát napig tart, de hónapról hónapra, illetve egy nő élete során is nagy változatosságot mutathat. A menstruáció során mintegy 60 milliliter vér távozik, még ha többnek is érződik. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos tampon vagy betét órák alatt telik meg, valamint nedvesedik át teljesen. Follikuláris fázis: a petefészkekben megindul a tüszőérés, amelyért a follikuluszstimuláló, avagy tüszőérlelő hormon (FSH) felelős. Ovuláció: a ciklus közepén a luteinizáló hormon (LH) hatására az érett petesejt kilökődik a petefészekből, lehetővé téve, hogy a szervezet készen álljon a megtermékenyítésre. Amennyiben pedig ez bekövetkezik, úgy elkezdődik a terhesség. Luteális fázis: az ovulációt követően a tüsző sárgatestté alakul, és progeszteront termelve támogatja a potenciális terhességet. Megtermékenyítés hiányában viszont a sárgatest fokozatosan elsorvad, hormontermelése megszűnik, aminek hatására csökken a méhnyálkahártya vérellátása, és megkezdődik a menstruáció.

A menstruációs ciklus mint árulkodó tünet

A szabályos menstruációs ciklus kiegyensúlyozott hormonszabályozást és jó reproduktív egészséget jelez. Emellett megfelelő csontsűrűséggel és szív- és érrendszeri állapottal, továbbá jó mentális egészséggel hozható összefüggésbe.

Ezzel szemben a cikluszavarok különféle problémákra hívhatják fel a figyelmet. Egyaránt intő jel lehet a ciklus hosszának vagy a menstruációs vérzés intenzitásának megváltozása, akárcsak egyéb panaszok a menstruáció során, mint az erős, fájdalmas alhasi görcsök (diszmenorrea), a mellek érzékenysége, a fáradtság és a hangulati levertség. A cikluszavarok a többi között policisztás ovárium szindróma (PCOS), petefészek-elégtelenség és endometriózis gyanúját kelthetik. Emellett kapcsolatba hozhatók lehetnek például csontritkulással, pajzsmirigybetegséggel vagy a szaporodószervek rendellenességeivel egyaránt. Mindezek pedig nemcsak a termékenységre lehetnek kihatással, de az általános életminőségre is.

Mint azt Sterling és Stubbs írja, az erős menstruációs vérzés sok esetben miómára, endometriózisra vagy különféle hormonrendszert érintő tumorokra utal. A menstruáció elmaradása (amenorrea) lehet a hormonális egyensúly felborulásának tünete, valamint életmódbeli tényezők is kiválthatják, legyen szó akár erős fizikai megterhelésről vagy étkezési zavarokról, mint az anorexia és a bulimia. Női élsportolóknál nem ritka például, hogy edzésprogramjuk következtében egyszerre jelentkezik egyfajta táplálkozási zavar, amenorrea és csontsűrűség-csökkenés. Ezek közül is általában a vérzés elmaradása az első tünet. Kezeletlenül pedig hosszú távon csontritkulás és meddőség is felléphet náluk szövődményként.

Ezért fontos a korai felvilágosítás

A legelső menstruáció átlagosan a lányok 12 éves kora körül jelentkezik, de előfordul, hogy akár már 8 éves korban kialakul, míg másoknál egészen későn, 16 éves korban kezdődik a ciklus. Önmagában a korán kezdődő menstruáció is lehet intő jel, hiszen az etnikai hovatartozás és társadalmi-gazdasági státusz mellett összefüggésbe hozható a gyermekkori elhízással is. Ezzel együtt napjainkban számottevően korábban kezdenek menstruálni a lányok, mint pár évtizeddel ezelőtt, aminek pontos oka egyelőre nem tisztázott a kutatók előtt sem.

Ez persze azt is magával vonja, hogy egyre fontosabbá válik a korán elkezdett felvilágosítás a témáról. A lányok későbbi életét nagyban meghatározza ugyanis, hogy mennyire tájékozottak saját testük működését illetően, valamint hogy miként viszonyulnak majd saját szexualitásukhoz. Semmiképpen sem szerencsés, ha már gyerekként negatív üzenetekkel találkoznak a menstruáció kapcsán. Kutatások igazolják, hogy azok a lányok, akik negatív érzéseket táplálnak saját testük iránt, beleértve azt is, hogy nem tudják komfortosan megélni a menstruációs ciklusukat, később bizonyos szexuális jellegű élethelyzetekben is nehezebben boldogulnak. E tekintetben riasztó eredmény, hogy egy tavalyi amerikai felmérés szerint a 14-24 éves lányok és nők többsége inkább venne be gyógyszert, hogy egyszer és mindenkorra megszűnjön a menstruációja, mintsem továbbra is meg kelljen élnie az egyébként egészséges ciklusát. „A korai orvosi és szülői beszélgetések a menstruációról segíthetnek leszámolni a negatív társadalmi attitűdökkel, így a megbélyegzéssel és a menstruációt övező kulturális tabukkal” – hangsúlyozza Sterling és Stubbs.

Természetesen az információszerzés nem csupán kamaszkorig fontos. Elvégre a nők átlagosan 450-szer menstruálnak életük során. A területen zajló kutatások szerint a kor előrehaladtával már azelőtt felléphetnek a szervezetben hormonális változások, hogy a változókor hatásai megmutatkoznának a menstruáción – olykor már a 30-as, 40-es életévekben. Mindez kihatással lehet az alvásminőségre, hangulatra és sok minden egyébre, még inkább kiemelve a menstruációs egészségre való odafigyelés jelentőségét. „Kulcsfontosságú, hogy bárki, aki menstruál, törekedjen az ezzel kapcsolatos legalapvetőbb tények megismerésére egész életében. A cikluskövetés minden életkorban segíthet felismerni tüneti mintázatokat úgy fizikai, mint mentális oldalról. Ez különösen fontos azok számára, akik közelednek a menopauza felé, de még azt követően is. Éppen ezért, ha nőgyógyászhoz mész, ne félj kérdezni, vagy beszámolni bármilyen aggodalomra okot adó változásról” – tanácsolják a szakértők.