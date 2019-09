Menstruáció idején ezekre figyeljünk

Bár amenstruációéveken keresztül a nők életének részét képezi, még mindig rengeteg a kérdés a nehéz napok alatti helyes tisztálkodással kapcsolatban. Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba!

Milyen gyakran tisztálkodjunk?

Mivel a vérzés táptalajt biztosíthat a baktériumoknak, az orvosok többsége azt javasolja, hogy azokon a bizonyos napokon reggel és este is tisztálkodjunk. Fontos, hogy elölről hátrafelé haladva mossuk meg a külső nemi szerveket. Ha valakinek nagyon erős a vérzése és kényelmetlenül érzi magát, akkor beleférhet több tisztálkodás is, de ezt sem jó túlzásba vinni.

Cseréljük minél gyakrabban a betétet vagy tampont! Fotó: iStock

Mivel mosakodjunk ilyenkor?

Mivel a hüvely egy öntisztuló szerv, fontos, hogy segítsük ezt a képességét. Ezt már azzal is nagyban támogathatjuk, ha lemondunk az illatosított szappanok és intim higiéniás termékek mértéktelen használatáról, ezek ugyanis árthatnak a hüvelyflórának. A szakemberek többsége ugyanebből az okból kifolyólag nem ajánlja az intim zuhanyok használatát sem. Még a menstruáció ideje alatt sincs szükség arra, hogy belülről kimossuk a hüvelyünket. A sima meleg (nem forró) víz tökéletes a tisztálkodáshoz.

Milyen termékeket válasszunk?

Sokakban felmerülhet a gondolat, hogy a kelleténél nagyobb nedvszívó-képességű termékeket választanak, hogy azokat ritkábban kelljen cserélni. Ez azonban egyáltalán nem ajánlják a szakemberek. A tamponok és betétek ugyanis kiváló táptalajt biztosítanak a baktériumoknak, ha a szükségesnél ritkábban cseréljük őket, így csúnyafertőzéslehet a dolog a vége. Ezért nagyon fontos, hogy a betétet 4 óra, a tampont pedig legfeljebb 8 óra után újra cseréljük.

Vécépapír vagy nedves törlőkendő?

Kényes egyensúly A hüvely savas kémhatású terület, ebben érzik jól magukat a fertőzésektől védő tejsavbaktériumok. A legtöbb szakértő szerint a meleg vizes tisztálkodás bőven elegendő a menzeszünk idején, de ha valaki intim higiéniás termékeket használna, akkor ajánlott 3,8-as pH értékűt választani.

Sokaknak eszébe jut amenzeszidején, hogy az intim részek könnyebb tisztán tartása miatt nedves törlőkendővel helyettesítse a vécépapírt. A szakértők szerint ennek nincs akadálya, csak arra ügyeljünk, hogy alkohol- és illatanyagmentes, valamint megfelelő pH értékű termékeket válasszunk. Ha ezekre nem figyelünk oda, bőr- és nyálkahártya-irritációt tapasztalhatunk.

Miért fontos a kézmosás betétcsere után?

Az talán már nem is kérdés, hogy a betétcsere előtt mindenképpen kezet kell mosnunk. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a betétek érintkeznek a végbélnyílással is, így számos baktérium tapadhat meg rajtuk. A betétcsere során ezek a kezünkre is átkerülhetnek, ahonnan szó szerint egy mozdulattal az arcunkon találhatják magukat. Fontos tehát az alapos kézmosás a csere után is!

Ha ágyneműnk, fehérneműnk vagy ruhánk foltos lesz, akkor tartsuk a - lehetőleg friss - foltot hideg víz alá, majd normál szappannal (nem krémszappannal) dörzsöljük át és öblítsük ki. Így a foltnak nem marad nyoma.

Forrás: flo.health