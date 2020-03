Ezek az intim termékek árthatnak

Mind több nő tesz a kosarába intim mosakodót, törlőkendőt, de még intim dezodort is annak reményében, hogy ezektől még tisztább és illatosabb lesz odalent, mivel már lassan a csapból is az folyik, hogy az általunk tapasztalt "szag" visszataszító és egészségtelen. Egyes cégek kihasználják a nők bizonytalanságát, s elhitetik velünk, hogy a természetes "nem természetes". Soha egyetlen intim tájékra ennyi figyelem nem szegeződött még, főleg más testrészeinkkel összehasonlítva. Gondoljunk csak bele, ennyi erővel lehetne külön krém és lemosó a könyökünkre, alkarunkra vagy épp térdünkre is. Miközben hatalmas biznisz a bizonytalanságból és az intim higiéniából hasznot húzni, továbbra sincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ezek valóban támogatják a nemi szervek egészségét.

A vagina egy öntisztuló szerv, nincs szüksége extra ápolásra. Fotó: Getty Images

Öntsünk tiszta vizet a pohárba

Az első és legfontosabb, hogy leszögezzük, valójában semmilyen extra ápolásra sincs szüksége "virágunknak". A vagina ugyanis valójában egy öntisztuló szerv. Ha jobban megnézzük a fehérneműnket, azon elhalt hámsejtek és a természetesen jelen lévő baktériumok nyomai láthatóak, melyek megóvnak a fertőzésektől. Semmi olyan, amit szégyellnünk kellene! Ahogy a belső hüvelymosás sem javasolt, hisz senkinek sem hiányzik, hogy felboruljon a természetes hüvelyflórája, az egészséges pH-egyensúlya, nemhogy még az eljárással esetleg rossz baktériumokat juttassunk testünkbe, fertőzést okozva, s akár az egész immunrendszerünket veszélyeztetve. Kutatások bizonyították, hogy növeli a bakteriális vaginózis kialakulását, a szexuális úton terjedő fertőzéseknek való kitettséget, de még améhnyakrákkialakulásának az esélyét is a "speciális eszközökkel" és szerekkel végzett hüvelyzuhany. De a házilag készített víz és ecet elegyéből alkotott öblítés sem tesz jót, pedig mindkettő széles körben elterjedt az egész világon.

Minden korra más pH-egyensúly jellemző Kutatások bizonyították, hogy kortól, a menstruációs ciklustól sőt, még az etinkai hovatartozástól is függ, hogy kinél mi az egészséges. Az elsőmenstruációelőtt például jellemzően 7-es, azaz semleges a vagina pH-ja, míg később valahol 3,8 és 4,4 között mozog, a menopauza időszakában - függően attól, hogy valaki kap-e hormonpótlást vagy sem - a női nemiszerv pH-egyensúlya 4,5-5, de akár 6,5-7 között is mozoghat.

Miért kerüljük?

Azt hihetnénk, hogy a legtöbb nagy márka intim mosakodói, törlőkendői és egyéb női nemiszervre specializált termékei veszélytelenek, sőt jót tesznek nekünk. Az igazság azonban az, hogy néhány ezek közül bizony veszélyes kemikáliákat tartalmazhat.

Az intim területekre használt hidratálók, de még a spermicid (spermaölő) készítmények is károkat okozhatnak. Egy 2013-as kutatás szerint az ilyen termékek könnyen elpusztíthatják a vaginában természetesen jelenlévő lactobacillust.

Egy 2018-as kutatásban kanadai tudósok bebizonyították, hogy a különböző gél állagú intim fertőtlenítők nyolcszorosára emelik a gombás, és közel húszszorosára a bakteriális fertőzések kialakulását a nőknél. Egyúttal kiderítették, hogy 3,5-szer nagyobb az esélye a bakteriális fertőzésre, s kétszer nagyobb a húgyúti fertőzésre azoknak, akik intim lemosókat használnak. "Ezek a termékek megakadályozzák a természetes baktériumok szaporodását, amik épp ezek ellen a fertőzések ellen védenének. A probléma az, hogy a társadalmunk tisztátalannak kiáltotta ki a női nemi szervet, a reklámok pedig azt sulykolják, hogy ezek a termékek nélkülözhetetlenek a női egészséghez" - mondta a tanulmány vezető szerzője, Kieran O'Doherty.

Csak egyszerűen

De, nemcsak a káros anyagok, az erős illatok, parfümök is megzavarhatják intim testtájaink pH-egyensúlyát, ezért különösen fontos, hogy a választásnál keressünk olyan termékeket, melyek minden összetevőt feltüntetnek, így megbizonyosodhatunk arról, hogy nem ártunk magunknak. A tamponok és betétek közül válasszunk olyat, melyek nem estek át klóros fehérítésen. Részesítsük előnyben a nem illatosított változatokat, mert attól még, hogy a vaginát szokás a nők virágának nevezni, nem kell, hogy az illata is olyan legyen. S, ne higgyünk a reklámoknak, melyek a természetes illatunk "ellen" beszélnek. Mondjanak bármit is, a női nemi szervnek nem kell trópusi zápor illatúnak lenni. A legjobb tanács talán az, ha mindenben az egyszerűségre törekszünk.

Forrás: Hercampus, MedicalNewsToday