HPV elleni védőoltás – meghosszabbították az igénylés határidejét az iskolákban

Még egy hétig kérhető az ingyenes oltás, ezt követően azonban már fizetni kell majd érte.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ meghosszabbította a határidőt a HPV elleni védőoltás igénylésére az iskolákban. A csütörtöki döntéssel közölték, hogy az ingyenes oltás szeptember 18-ig igényelhető –tudta meg a Telex.

A HPV elleni oltás nemcsak a lányokat védi: fiúknál is csökkentheti a nemi szemölcsök és bizonyos ráktípusok kockázatát. Fotó: Getty Images

A beleegyezési nyilatkozatot eredetileg csak szeptember 12-ig lehetett volna leadni. Most azért hosszabbították meg a határidőt, hogy minél kevesebben csússzanak le a jelentkezésről. A 18-a után leadott igénylésekkel azonban már csak fizetős oltásra lehet jelentkezni, ami csak recepttel vásárolható meg a gyógyszertárakban.

Közölték azt is, hogy a HPV elleni vakcina nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését. A védőoltással nemcsak a méhnyakrák, hanem más daganatos megbetegedések is megelőzhetők (például szeméremtest-, hüvely-, péniszrák, valamint a végbélnyílás és a garat egyes rákos megbetegedései), illetve védelmet nyújt a nemi szervi szemölcsök kialakulása ellen. A HPV elleni oltásról korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk. 

