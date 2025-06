„Nem vagyok romantikus lélek, és ezzel csalódást okozok a férjemnek. Mit tegyek?”

„A férjemmel már több mint 50 éve vagyunk házasok. Még tizenéves korunkban kötöttük össze az életünket, most a hetvenes éveinkben járunk. Szeretjük egymást és még mindig szerelmesek vagyunk egymásba. Van azonban velem egy kis probléma…” – kezdte a The Guardiannak írt levelét egy idős nő.

Nem minden ember vágyik ugyanolyan mértékben a romantikára. Fotó: Getty Images

„Irritál a romantika”

„Úgy tűnik, egy csepp romantika sincs bennem” – folytatta a levélíró. Elmondása szerint a férje kifejezetten romantikus alkat, ő viszont minden romantikus gesztust feleslegesnek érez, vagy észre sem veszi. Néha ugyan megpróbál romantikusan viselkedni, de inkább felületes színjátéknak érzi, mintsem őszinte, önazonos viselkedésnek.

„A szüleim egyáltalán nem voltak romantikusok, és a nálam jóval idősebb nővérem házasságában sem láttam ilyen gesztusokat, tehát nem volt jó példa előttem. Még romantikus regényeket sem nagyon olvastam korábban, mert nem érdekelt. Mostanában sok ilyet olvastam, de még mindig irritálnak a romantikus részek” – fogalmazott a nő.

Hozzátette, a férjnek láthatóan csalódást és szorongást okoz mindez, ezért a feleség nagyon szeretne romantikusabbá válni, de fogalma sincs, hogyan érhetné ezt el. Ezért a portál szakértőihez fordult tanácsért.

Romantika és szeretetnyelvek: mindenkinél más

A levélírónak a The Guardian egyik szerkesztője, Annalisa Barbieri válaszolt, aki Lorraine Davies-Smith pszichoterapeutával is konzultált, hogy minél jobb tanácsot adhasson olvasójának. Elsőként azt emelték ki, hogy több mint 50 évig életben tartani egy házasságot és a szerelmet nagyon nagy eredmény. Furcsállták azonban, hogy a nő ennyi évtized után aggódni kezdett amiatt, hogy ha nem változik meg, talán elveszítheti lelki társát. Davies-Smith szerint előfordul, hogy az emberek idősebb korban érezni kezdik a nyomást, hogy mindent jobban csináljanak, amíg élnek, illetve „kijavítsák” azokat a dolgokat, amelyeket már régóta kudarcként könyvelnek el.

„A romantikának különböző kifejezési módjai vannak. Egyesek például a fizikai vonzalom kimutatását, míg mások a kedves gesztusokat, például az apró meglepetéseket tartják igazán romantikusnak. De ide tartozik például az is, amikor kimutatod a másiknak, hogy gondolsz rá és törődsz vele. Például hajlandó vagy vele megnézni a kedvenc tévéműsorát még akkor is, ha te nem szereted. Vagy rendszeresen megveszed, megfőzöd a kedvenc ételét, amelyet te ki nem állhatsz. A romantika sokkal többet jelent a szexnél és az intimitásnál” – magyarázta a pszichoterapeuta.

Barbieri szerint az egyik legromantikusabb dolog, amelyet egy pár megtehet egymásért, az az őszinte, figyelmes és megértő beszélgetés. „Ez az intimitás felé vezető út első számú kapuja” – fogalmazott, hozzátéve, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy a házastársak definiálják, melyiküknek mit jelent a romantika. Ha ugyanis két embernek teljesen más a szeretetnyelve, akkor minden gesztus könnyen félreérthetővé vagy láthatatlanná válhat.

Például van, akit teljesen hidegen hagy, ha valaki virágot vesznek neki, viszont mindennél többet jelent, ha támogatást és segítséget kap egy érzelmileg nagyon megterhelő helyzetben. De a lényeg minden esetben az, hogy mindkét fél azt érezze a házasságban, hogy látják, meghallják, meghallgatják és gondoskodnak róla. „A romantika tényleg nagyon sokféle formát ölthet. Még az is lehet, hogy te is tele vagy romantikus gesztussal, csak eddig nem így értékelted azokat. De nem is muszáj romantikusnak hívni, ha még a szótól is kiráz a hideg. Nevezheted egyszerűen kedvességnek, vagy a szeretet és a törődés jelének” – jegyezte meg a szerkesztő.