A legtöbb nő élete során találkozik valamilyen hüvelyfertőzéssel. A tünetek igen kellemetlenek tudnak lenni, és szövődményekkel is járhatnak. Egyesek hajlamosabbak ezekre a fertőzésekre, nekik különösen érdemes odafigyelniük az intim higiéniára és a hajlamosító tényezőkre!

A gombás hüvelyfertőzés olyan gyakori, hogy minden nyolcadik nőt legalább egyszer érint élete során, sokaknál már gyermekkorban jelentkezik. A hüvely gombás fertőzése többször visszatérhet, ha azonban egy éven belül több mint 5-6 alkalommal fordul elő, érdemes orvossal konzultálni.

A HÜVELYGOMBA OLYAN GYAKORI, HOGY MINDEN NYOLCADIK NŐT LEGALÁBB EGYSZER ÉRINT ÉLETÉBEN. FOTÓ: GETTY IMAGES

Ezek a gombás hüvelyfertőzés tünetei

A hüvelygombát legtöbbször okozó Candida gombák jelen vannak az egészséges női szervezetben, így a hüvelyflórában is. Előfordulhat azonban, hogy külső vagy belső hatások felborítják az egészséges egyensúlyt, így a gombák nagy számban elszaporodnak és fertőzést okoznak. A bakteriális vaginózissal szemben gombás fertőzés esetén többféle tünet is jelentkezik. A hüvelyváladék fehér vagy sárgás színű lesz, maga a folyás állaga is megváltozik, túrószerűvé válik. Általában viszkető, égő érzés társul hozzá az intim területen, és a szexuális aktus gyakran fájdalommal, csípő, égő érzéssel jár.

Visszatérő hüvelygombáról beszélünk, ha a Candida-fertőzés egy éven belül 3-4 alkalommal is kiújul. Sokféle ok, hajlamosító tényező lehet ennek a hátterében. Függ az életkortól (főként termékeny korúaknál fordul elő, de megjelenhet a klimaxon túl is), illetve bizonyos gyógyszerek (például antibiotikumok, hormonális fogamzásgátlók) rendszeres szedése esetén is előfordulhat.

Hüvelygombára hajlamosító tényezők, betegségek

Ilyen a cukorbetegség, valamint a meggyengült immunrendszer. Gyakrabban fordulhat elő a hüvelygomba terhesség és szoptatás idején, illetve olyan, a gombaellenes kezelésnek különösen ellenálló gombafaj jelenlétében, amelyre a szokásos gyógyszerek hatástalanok. Egyéb hajlamosító tényező lehet továbbá a nem megfelelő öltözködés vagy tisztálkodás és az egészségtelen étkezés. Különösen a menstruáció ideje alatt kell odafigyelni a gyakori mosdásra, a tiszta alsóneműre, de a tisztálkodást túlzásba sem szabad vinni, mert az indokolatlan irrigálás (hüvelyöblítés) is okozhat problémát. Strandolásnál, wellnessnél kellő körültekintéssel kell eljárni, főként azoknak, akik hajlamosak a gombás fertőzésekre. És persze a szex sem maradhat ki a felsorolásból, mert a higiénia – mind a magunké, mint pedig a partnerünké – ekkor is elengedhetetlen.

Az élet tud olyan forgatókönyvet írni, amire mi nem is gondolnánk. Így történhet meg az, hogy egy egyszerű náthából antibiotikumkúra lesz. A gyógyszeres kezelés mellékhatásaként pedig egy váratlan hüvelyfertőzéssel is meggyűlhet a bajunk. Mutatjuk, mit tehetünk.

Segít a Micovag Plus

A Micovag Plus hüvelykúp természetes eredetű összetevőkkel, tejsavval és kamillakivonattal egészíti ki a hüvelygomba kezelését. A tejsav visszaállítja a normál hüvelyi pH-t, így képes gátolni a gombák szaporodását, a kamillakivonat pedig enyhíti az égő érzést és csillapítja a kellemetlen viszketést. A Micovag Plus hüvelykúp a tünetek enyhítésével teszi teljessé a célzott gombaellenes terápiát. A gyógyszertárakban vény nélkül elérhető.

PATIKÁBAN KAPHATÓ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ HÜVELYGOMBA KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE. FOTÓ: PHYTOTEC HUNGÁRIA

Bár elsősorban nem nemi úton terjed a betegség, ritkán ugyan, de előfordul, hogy a partner is fertőződik, ám ő általában tünetmentes marad, ugyanis a férfiaknál a gombás fertőzés nem szokott panaszokat okozni. A férfi partner kezelése azonban még tünetmentes esetben is nagyon fontos azért, hogy ne fertőzhesse meg újra és újra a társát, akinek viszont a gombás fertőzés igen kellemetlen tüneteket okoz.



A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!