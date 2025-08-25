Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ezt árulja el rólad, ha mindig viszel ajándékot, amikor vendégségbe mész

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Nem csupán jó modor kérdése, ha sosem akarsz üres kézzel érkezni a vendégségbe. Mutatjuk, ez a szokás mit árul el rólad a pszichológusok szerint.

Ha meghívnak egy vacsorára, mindenképpen viszel a házigazdának egy üveg bort, esetleg kérés nélkül is gondoskodsz a desszertről? Még egy kisebb baráti összejövetelre sem állítasz be soha üres kézzel, ajándék nélkül? A pszichológusok szerint öt nagyon is beszédes személyiségvonás állhat mögötteolvasható az nlc.hu cikkében.

Több egyszerű udvariasságnál

A pszichológiai magyarázat szerint ez a szokás sokkal többet jelent egyszerű udvariasságnál. Egy a viselkedés sokkal inkább árulkodik a meghívott vendég személyiségéről. Leticia Martín Enjuto pszichológus szerint 5 személyiségvonásra utalhat, amelyeket alábbi galériánkban nézhetsz meg.

nő és férfi kezet fog
mosolygó nő egy ajándékdobozt tart
két fiatal nő megöleli egymást
két idősebb nő megöleli egymást
mosolygó nő ajándékcsomaggal a kezében
5 fotó

