Megdőlt egy tévhit a vegetáriánusokkal kapcsolatban

Megdőlni látszik az a sztereotípia, amely szerint a húsmentes étrendet követők békések és szelídek. A vegetáriánusok ambiciózusabbak, valamint a státusz és kontroll iránti vágyuk is erősebb, mint a húsevőknek – írta meg az InfoStart a PLOS One nevű tekintélyes tudományos szaklapban megjelent tanulmány nyomán.

Megdőlni látszik az a sztereotípia, amely szerint a húsmentes étrendet követők békések és szelídek. Fotó: Getty Images

Érdekes eredmények

A vizsgálatot vezető John Nezlek professzor több mint 3500 főt vont be felmérésébe Lengyelországban és az Egyesült Államokban. Az alanyok között csaknem 900 vegetáriánus volt.

A résztvevőknek fiktív személyleírásokat kellett értékelniük egy 1-től 6-ig terjedő skálán, az alapján, hogy mennyire tudnak azonosulni az bemutatott személlyel, aki például „fontosnak tartja, hogy sikeres legyen”, vagy „szeret jó benyomást tenni másokra”. Ezzel vizsgálták meg, hogy milyen típusú értékeket tartanak fontosnak a vegetáriánusok és a húsevők.

Mindezek alapján azt derült ki, hogy a jóindulatot, a biztonságot, a hagyományokat és a megfelelést szignifikánsan kevésbé tarját fontosnak a vegetáriánus, mint a húst is fogyasztók. A motivációt és stimulációt, a teljesítményt, a hatalmat, az önrendelkezést és a kontrollt ezzel szemben a húsmentesen étkezőknek volt jóval fontosabb.

Ezek alapján a vegetáriánus étrend követése a függetlenséget és az individualitást hangsúlyozó értékek megnyilvánulását jelenti, ami némileg ellentmond annak, ahogyan a vegetarianizmusról gyakran beszélnek” – olvasható a tudományos cikkben.