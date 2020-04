Tényleg lehet erősíteni az immunrendszert?

A felvetés, miszerint immunrendszerünk valami olyasmi, amit könnyen befolyásolhatunk, akkor kezd leginkább meginogni, amikor felmérjük, mennyire összetett szisztémával van valójában dolgunk. Maga azimmunrendszerugyanis több ezer különböző sejtet foglal magában, ezek pedig számos teendőt ellátnak, kezdve a betolakodók azonosításától az üzenetátadáson keresztül a felismert baktériumok bekebelezésééig vagy éppen az új ellenségekkel szembeni harcmodor elsajátításáig.

"Az immunrendszer olyan, mint egy vízágy." Dr. Kádár János belgyógyász-immunológus segítségével igyekeztünk jobban megérteni az ember rejtélyes védelmi rendszerét. A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Leegyszerűsítve a képet, nagyjából két részre oszthatjuk az immunrendszert: egy veleszületett és egy szerzett immunválaszra. Előbbi ítéli meg, hogy ki barát és ki ellenség. Bármilyen probléma is merüljön fel, arra úgy reagál, hogy megpróbálja kimosni vagy elégetni a behatolót, és valójában éppen ettől érezzük magunkat betegen lázasnak, taknyosnak. A szerzett immunitás ezzel szemben olyan, mint a test kommandóscsapata. Amikor fény derül az adott ellenség - például vírus vagy baktérium - kilétére, az immunrendszer ezen része azokat a sejteket küldi csatába, amelyek képesek célzottan elpusztítani a nemkívánatos mikrobákat.

A Glasgow-i Egyetem kutatói lézeres mikroszkóppal követték nyomon néhány ilyenimmunsejtmozgását és interakcióit. Munkájukból kiderült, mennyire bonyolult és szerteágazó valójában ez az immunválasz. Testszerte folyamatosan különböző típusú sejtek kommunikálnak egymással, és ezeknek az interakcióknak a jelentős részét még nem is értjük teljesen. Amikor tehát arról beszélünk, hogy erősítenénk az immunrendszerünket, máris felmerül a kérdés, hogy egyáltalán melyik részét? Hogyan csináljuk, illetve mi a biztosíték arra, hogy az adott módszer működni fog? A legtöbb esetben ugyanis elég nehéz tudományosan alátámasztott bizonyítékokat találni.

Immunerősítés helyett érdemesebb a kiegyensúlyozott táplálkozásra összpontosítani. Fotó: Getty Images

Vitaminok, ásványi anyagok, növényi étrend-kiegészítők

Tény, hogy szükségünk van vitaminokra és ásványi anyagokra immundrendszerünk egészséges működésének megőrzéséhez. Éppen ezért vitaminhiány esetén szükség lehet táplálékiegészítőkre a célzott pótláshoz. Ezzel együtt érdemes megemlíteni, hogy a szükséges mikrotápanyagok különböző élelmiszerekben is kellő mennyiségben megtalálhatók, ha tehát egészségesen táplálkozunk, akkor nagy valószínűséggel fedezni tudjuk szervezetünk igényeit. Arra vonatkozóan pedig nincs bizonyíték, hogy bármelyik vitamin szintjének további emelése erősítené a fertőzésekkel szembeni védekezést. Mi több, akadnak olyan esetek, amikor a túladagolás kifejezetten veszélyes. Az A-vitamin például túlzott mennyiségben mérgező.

Ami pedig az olyan, baktériumölőként reklámozott tápanyagokat és összetevőket illeti, mint az echinacea, szelén, béta-karotin, zöld tea, bioflavonoidok, fokhagyma vagy éppen a búzafű, az ezekkel kapcsolatos kutatások nem elég meggyőzőek. Egyfelől nem is készült túl sok tanulmány, amely a hatásukat vizsgálta volna, másrészt a meglévőek jelentős része is tudományosan kritizálható. És még ha a felsoroltak képesek is megváltoztatni immunrendszerünk működését valamilyen módon, az sem jelenti, hogy feltétlenül javítanák a védekezőképességünket. A különböző gyógymódok hatékonyságát és biztonságos alkalmazását ugyanis minden esetben klinikai kísérletek során kell tesztelni.

Az egyensúly fontossága

Tulajdonképpen szemlélet kérdése, hogy beszélhetünk-e immunerősítésről. Érdemesebb talán az immunrendszer erősítése helyett arra fókuszálni, hogy egyensúlyban tartsuk. Gondoljunk rá úgy, mint egy skálára, aminek két végpontja az alulműködés és a túlműködés. Tudjuk, hogy egy alulműködő immunrendszer problémát jelent. Éppen így az sem szerencsés azonban, ha túlzottan erősen működik. Ilyen esetekben tévedésből megtámadhatja a szervezet saját sejtjeit is, ami olyan autoimmun megbetegedések alapja, mint a reumatoid artritisz vagy a szklerózis multiplex. Ezen felül egy túlzottan erős immunválasz gyulladást is okozhat, mintha csak egyfajta baráti tűzről beszélnénk az immunrendszer és a behatoló kórokozók közötti háborúban. Gyakran pedig éppen a túlműködő immunválasz okozta károsodás a tápalapja súlyos vagy akár halálos fertőzéseknek.

Legyen tehát inkább az a cél, hogy egészségesen és kiegyensúlyozottan tartsuk immunrendszerünket. Így amikor arról kell döntenünk, megvásároljunk-e egy terméket, ami azt ígéri, hogy segíti az immunvédekezést, érdemes lehet egy kis szkepticizmussal fogadnunk a kínálkozó lehetőséget. A vitamin- és ásványianyag-tartalmú táplálékkiegészítők hasznosak, ha valamilyen hiányt kell ellensúlyoznunk, de általában véve az is elég immunrendszerünk jó formájának megőrzéséhez, ha egészséges és kiegyensúlyozott étrendet követünk, valamint rendszeresen sportolunk, mozgunk. Hasznos továbbá a dohányzás mellőzése, a hétköznapi stressz enyhítése, a mértékletesség alkoholfogyasztás esetén, az általános higiéniai szabályok betartása, valamint a kellő mennyiségű és jó minőségű éjszakai pihenés.

Forrás: bbc.co.uk; health.harvard.edu