Meglepő, de az Egyesült Államokban meredeken csökken az ételek élvezete

Kevesebb ember eszik úgy, ahogy azt egészségesnek tartja – és nem is szeret igazán táplálkozni – derül ki az új adatokból, a CNN cikke nyomán.

"Ugyan, bizonyos esetekben még mindig azt látjuk, hogy az emberek nagy többsége azt mondja, hogy élvezi az ételét, - mondta Andrew Dugan, a Gallup vezető kutatója - de a hanyatlás meglepően élesnek tűnik.”

A Gallup által közzétett kutatás, több mint 140 ország embereitől gyűjtött adatokat arról, hogyan gondolkodnak az ételeikről. Többek között kitértek arra, hogy mennyire tartják egészségesnek, mennyire élvezik, amit esznek, és milyen ételválaszték áll rendelkezésükre.

Egy olyan világban, ahol az élelmiszer-fogyasztásra vonatkozó adatok könnyen hozzáférhetők, de az emberek véleményét az elfogyasztott ételről sokkal ritkábban ismerhetjük meg, ez a felmérés egy létfontosságú hiányt pótol azáltal, hogy feltárja az egyének érzelmi és személyes kapcsolatait az étkezésekkel.

Globálisan az emberek 81 százaléka mondta azt, hogy 2023-ban élvezte az elmúlt héten elfogyasztott ételét, ami csökkenést jelent az előző évi 87 százalékhoz képest. A felmérés szerint pedig az emberek mintegy 75 százaléka állította, hogy többnyire egészségesen táplálkozik, szemben a 2022-es 82 százalékkal.

Az adatok szerint különösen az Egyesült Államokban csökkent azoknak az aránya, akik úgy érezték, hogy többnyire egészséges ételeket fogyasztanak, a 2022-es 83 százalékról 2023-ban 71 százalékra.

„A kutatók még nem tudják megmondani, hogy miért csökkent az egészséges táplálkozás és az élelmiszerekkel való általános elégedettség, de az étel élvezete kulcsfontosságú a jó, boldog élet más aspektusaihoz is.”

Miért fontos az ételekkel való elégedettség?

„A jó étel olyan ajándék, amely folyamatosan ad…” folytatta Dugan. Az egészségesnek és kielégítőnek tartott ételek fogyasztása, összefügg a pozitív életértékelés egyéb mutatóival, beleértve a társadalmi kötődés és a közösség részének érzését” - tette hozzá. "Azok az emberek, akik elégedettek az ételük minőségével, jól érzik magukat az életük sok más területén is."

„Az étkezés "elégedettségi tényezőjének" figyelmen kívül hagyása - ahogy Natalie Mokari dietetikus nevezi - nem segít, ha kizárólag olyan ételeket választunk, amelyet egészségesnek találunk.”

"Amikor elégedetten fejezzük be az étkezést, sokkal kevésbé valószínű, hogy esztelen nassolásba kezdünk, valami más élvezetet keresve" - mondta Mokari. "Nagyon fontos, hogy mind fizikailag, mind mentálisan elégedettek legyünk egy étkezéssel."

Fotó: Getty Images

Hogyan élvezhetjük jobban a táplálkozást?

„Mindaz, amit eszel, mindaz, ahogyan eszel, hozzájárulhat ahhoz, hogy mennyire találod kielégítőnek az étkezésedet „- mondta Mokari. Bár az is elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük az összes tápanyagot, amelyek az étkezés részei- például a rostokat, a fehérjéket és a szénhidrátokat. Annak meghatározása, hogy szükség van-e egy csöpögő mártásra a tetején, hogy élvezetes legyen, szintén fontos.

Az adatok szerint az élelmiszerek megfizethetősége és hozzáférhetősége hatalmas akadálya az élvezetnek és az elégedettségnek.

Mokari javaslatai az étkezéseink tervezésére:

Próbáljunk megfizethető alapanyagokat találni, amelyeket szórakoztató módon lehet élvezetessé tenni. A konzervbab például egy olcsó módja lehet annak, hogy egy ételt egy kicsit laktatóbbnak érezzük. A rohanó, elfoglalt élet miatt, a tápláló, és élvezetes ételek elérhetetlennek tűnhetnek. Helyezzük előtérbe, hogy időt szakítsunk a tervezésre és az olyan ételek elkészítésére, amelyeket szeretünk, és megvalósításához kéznél vannak a szükséges alapanyagok is. Teremtsük meg az étkezés feltételeit, így nem kell valamit gyorsan összedobni, majd csalódni, ha az nem túl étvágygerjesztő. Tedd le a telefont, mielőtt enni kezdesz!"Gyakran előfordul, hogy az emberek egyszerre esznek és néznek tévét, görgetik a telefonjukat, vagy gyorsan esznek futás közben. Ezek egyike sem maximalizálja az étkezés elégedettségét."

„Természetesen az időddel és figyelmeddel szembeni versengő körülmények normálisak, és az élet részét képezik. De ha teheted, csinálj egy kiemelkedő eseményt az étkezésedből” - javasolta.

Mokari azt is javasolja, hogy tudatosan próbálj meg akár 10 percet is kivenni a munkanapodból, hogy az étkezésedre fordítsd. Ez a megközelítés azt jelenti, hogy leteszed a telefont. Figyelj a színekre, a textúrákra, az ízekre és az illatokra. Ha úgy jobban megy, csukd be pillanatokra a szemed.

"Tényleg próbálj meg magával az étkezéssel foglalkozni" - mondta Mokari. "Az sem rossz ötlet, ha kivisszük az ebédet a szabadba, ahol nem a megszokott körülmények között fogyasztjuk el, és más körülmények is hatnak ránk.”