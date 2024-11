Érzékszervi hierarchiánkban a látás az úr, ezt követi a hallás, majd a tapintás és az ízlelés, a végén pedig a szaglás következik. Ám nem mindenkinek adatik meg. Az orrvakság (anosmia) azt jelenti, hogy a szaglást részlegesen vagy teljesen elveszítjük. Ez az állapot legyen akár ideiglenes vagy tartós, különböző okok vezethetnek hozzá.



Milyen okai lehetnek?

Az orrvakságnak számos oka lehet.

Légúti fertőzés (pl. COVID), arcüreggyulladás, megfázás



Orrsérülés, műtét

Allergia, orrpolip

Drogfogyasztás

Neurológiai betegségek (pl. a Parkinson- vagy Alzheimer-kór)

Agydaganat

Időskor

Lássuk be, a kezdetben talán ártalmatlannak ható érzékvesztés komoly veszélyekkel járhat. Ha nem érezzük a terjengő gáz szagát, vagy főzés közben nem vesszük észre, hogy romlott a hús, máris komoly kockázatnak tehetjük ki magunkat és családunkat.

Az orrvakság megértéséhez el kell mélyülnünk szaglórendszerünk bonyolult működésében. Amikor szaggal találkozunk, az orrban lévő kémiai receptorok jeleket küldenek az agynak, hogy értelmezzék azt. A szaglóreceptorok felelősek a különböző illatokról szóló információk észleléséért és továbbításáért.

Zólyomi Zsolt bár parfümőr, egykor biológusként végzett. Boncolt emberi agyat, és szigorlatozott Szentágothai professzor funkcionális anatómiájából - hangsúlyozza. Akár biológusként is beszélhetne az orrvakságról, ám fő foglalkozását tekintve mégiscsak az illatok birodalmának érzékelése fontos a számára.

Zólyomi Zsolt: "A szaglás képessége az egyik legfontosabb érzékünk" Fotó: Le Parfum

"Kezdjük ott, hogy az orr, ami a látható az arcunk közepén, ha eltűnne valamilyen sérülés vagy más ok kapcsán, a szaglással kapcsolatban túl sok gondot nem okozna. Ennek az az oka, hogy valójában csak egy cső, ami nedvesíti, melegíti, szűri valamennyire a levegőt, és az abban található szaginformációkat. Maga a szaglóhám feljebb található, az orrgyök közepén. Bár ha komolyabb baleset ér valakit, és roncsolódik az orr területe, az okozhat komolyabb problémákat a szaglásban. Sokszor kérdezik, hogy az én orrom biztosítva van-e. Nem, egyáltalán nincs. Bár a munkaeszközöm, igazából egy nagyon komplex tudás az, ami leginkább támogatja a munkámat.”

A kutatások azt mutatják, hogy az anozmia összefüggésben áll a stressz és a depresszió növekvő szintjével, mivel az anozmiás emberek mindennapi életükben komoly kihívásokkal néznek szembe. Egy nemrégiben végzett tanulmány a depresszió (43%) és a szorongás (45%) magas arányát tárta fel az anozmikus lakosság körében, valamint étkezési problémákat (92%), elszigeteltséget (57%) és kapcsolati nehézségeket (54%) is. Az anozmikus (orrvak) emberek szociális szorongása, saját testszaguk miatti aggódásból is fakad.

A gyerekek eleve "jól szagolnak", de ezt a képességünket az évtizedek alatt elveszítjük - mondja Zólyomi Zsolt. "Egy felnőtt, modern, civilizált város-, netán fővároslakó ember garantáltan hátrányból indul, amely az évtizedek során sajnos növekszik. A "szmogpaplan" alatt cigarettázva, elektroszmogban élve egész más a világ, mint kint az erdőn, mezőn, gleccseren, a Szaharában, ahol a szagi információk rettentő fontosak. Ha belegondolunk, még a saját nagyszüleink korában is észrevehetetlenül körbevettek bennünket a szagok és illatok.

"A miskolci Búza téri piacon mi bizony körbejártuk mindent, és nagyon meg is szagoltunk mindent..." Fotó: Getty Images

Legalábbis az én nagypapám a miskolci Búza téri piacra úgy vitt el engem vásárolni, hogy mi bizony körbejártuk, és nagyon meg is szagoltunk mindent. Ma bezzeg egy hipermarketbe lépve becsomagolt, feldolgozott élelmiszerek tömkelege fogad, amiket nem szabad kibontani. Nagyot változott a világ egy-két generáció alatt. A szaglás képességünket az I.számú agyideg irányítja - nem véletlenül ez az első az agyidegek sorában. Rettentő fontos az ember életében, és az elvesztése szélesebb körű problémákat tud okozni, mint hogy adott esetben nem érezzük a kedvesünkön a parfümjét vagy nem fedezzük fel a kedvenc ételünkben a besamelmártás fenséges illatát. Szakácsoknak, borszakértőknek, mestercukrászoknak szakmabeli probléma, mert számukra a napi működést lehetetleníti el, de érdekes módon egy átlagember élete is darabokra hullhat."

Komoly problémát jelent például, hogy egy orrvak ember nem érzi szerettei szagát: például egy anya nem érzi újszülött gyermekéét. Az anozmiában szenvedők így másoktól függenek, hogy azonosítsák számukra a szagokat, ami frusztrációhoz vezethet. Ezen kívül folyamatosan meg kell magyarázniuk állapotukat mások számára, és akár viccek céltáblái lehetnek.

"Olyan ez, mint amikor nézünk egy színes filmet, és véletlenül elromlik a vetítő, egyszer csak az egész átmegy fekete-fehérbe. Egy sivár, unalmas, megtapasztalhatatlan, élettelen világ lesz körülöttünk, amely élvezhetetlen. – folytatja Zólyomi Zsolt. - Vagy a kedvesünk, kutyánk, cicánk hozzánk bújik, és nem érezzük az illatát. Pedig az otthon és a szeretteink illata hatalmas érzelmi biztonságot ad. A Covid kapcsán vette észre az emberiség, hogy a szagvesztés mekkora problémákat tud okozni. 75 százalékra becsülöm azok arányát, akiknél bekövetkezett egy ilyen szakasz. Hogy ez három óráig, hétig, hónapig tartott, esetleg még most is tart, az egyéni jellegzetesség. És ez rettenetesen riasztó.

A kínai Wuhanban 2020. február 22-én fedezték fel az első anozmiát a COVID-19-es betegeknél. A COVID-19 fertőzés okozta gyulladás felelős a szaglás elvesztéséért, nem pedig maga a vírus. Sejtvizsgálatok azt mutatják, hogy a COVID-19 citokinként ismert gyulladásos fehérjék özönét szórja szét az orr szaglóterületén. Ezek károsítják a neuronokat, és csökkentik azon idegsejtek számát, amelyek képesek szagimpulzusokat küldeni az agyba.

A szaglás helyreállítása érdekében szakértők a kortikoszteroidok használata helyett a szaglás „átképzését” javasolják. Erre Zólyomi Zsolt is kifejlesztett egy módszert, amelynek létjogosultságát később az orvosi szakirodalom is igazolta, sőt, mint a szakember elárulja, a francia sommelier szövetség elnöknője szintén elvesztette a szaglását, és ezzel a módszerrel szerezte vissza.

"A kis illatmintákkal kiváló játékot lehet létrehozni - magyarázza. - Viszonylag egyszerű illatokat használunk, nem nagy mennyiségben, ki mennyit bír. Reggelente, amikor még friss az ember orra fogmosás, reggeli és az első kávé előtt, megszagoljuk sorban az illatokat behunyt szemmel. Ha a zöldalma illatát tevekaki illatnak azonosítjuk, akkor logikusan nem jól oldottuk meg a feladatot. Ha a málnaillatot rothadó májnak érezzük, akkor részben jól oldottuk meg, mert a rothadó sertésmájnak nyersen van egy pillanata, amikor málnaillatú molekulák szabadulnak fel belőle… Ha első körben egyetlen illatot sem ismerünk fel, akkor kétszer, háromszor meg kell ismételni a gyakorlatot. De fontos, hogy olvassuk el, mit szagoltunk, így az információk rögzülnek az agyunkban. A képzettársítás szintén segít. Azt a furcsa dolgot kell tenni, hogy a fejünkben el kell képzelni mindenféle módon a málnát – hogy a példánál maradjunk. Azt a piros bogyós, gurulós málnát, ahogy szedjük le a nagypapa kertjében a bokorról, ahol kicsit még szúr is a tüske. Majd a nagymamánk dzsemet csinál belőle, préseli át a gézen…sorolhatnám. Ha nem teljes idegkárosodás történt, akkor a módszer működik. Ez a gyakorlat újra megtanítja az agy szaglási útvonalait."