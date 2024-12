Van olyan kor, ami felett már nem szabadna autót vezetni? 4 jel, amikor le kell tenned a slusszkulcsot

Időről-időre hallani balesetekről, amiket idősebb sofőrök okoznak.

Az idősödés természetes velejárója, hogy bizonyos képességeink – például a reakcióidő, látás, hallás vagy mozgáskoordináció – fokozatosan romlanak. Ez felveti a kérdést: van-e olyan életkor, amely felett már nem lenne szabad autót vezetni? Bár konkrét életkori korlátot se a magyar, se a legtöbb nemzetközi szabályozás nem határoz meg, számos intézkedés és ajánlás létezik, amelyek az idősebb sofőrök biztonságát és felelősségteljes közlekedését segítik elő.

A magyar helyzet

Magyarországon nincs olyan törvény, amely egy meghatározott életkor felett automatikusan eltiltaná az embereket az autóvezetéstől. Ehelyett a jogosítvány megújítása során az idősebb sofőröknek egyre gyakrabban kell orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venniük, amelynek célja annak felmérése, hogy fizikailag és mentálisan alkalmasak-e a vezetésre.

Jogosítvány érvényességi ideje kor szerint:

50 év alatt: Az orvosi alkalmassági vizsgálat 10 évente szükséges.

Az orvosi alkalmassági vizsgálat 10 évente szükséges. 50–60 év között: Az érvényesség 5 évre csökken.

Az érvényesség 5 évre csökken. 60 év felett: Az alkalmassági vizsgálatot 3 évente kell elvégezni.

Az alkalmassági vizsgálatot 3 évente kell elvégezni. 70 év felett: Az érvényesség 2 évre csökken.

Mit vizsgálnak?

Látásélesség,

Mozgáskoordináció,

Hallás,

Reakcióidő,

Krónikus betegségek (pl. cukorbetegség, szív- és érrendszeri problémák) fennállása.

Amennyiben az orvos úgy ítéli meg, hogy az illető nem alkalmas a vezetésre, korlátozhatja vagy megvonhatja a jogosítványát.

A nemzetközi szabályozás

Világszerte eltérő szabályok vonatkoznak az idősebb sofőrökre, de a közös pont, hogy életkor alapján ritkán tiltanak el valakit a vezetéstől. A hangsúly inkább az orvosi alkalmasság ellenőrzésén van. Az Európai Unió tagállamaiban általában szintén nincs életkori felső határ a vezetésre. Ehelyett az idősebb sofőrök orvosi vizsgálatának gyakoriságát növelik.

Tényezők, amelyek befolyásolják az idősebbek vezetési képességeit

Az idősebb kor nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki rossz sofőr, de bizonyos képességek idővel gyengülhetnek:

Reakcióidő lassulása: Az idősebb sofőrök lassabban reagálnak a váratlan helyzetekre.

Látásromlás: A szürkületi látás gyengülése vagy szürkehályog kialakulása problémákat okozhat.

Krónikus betegségek: Például az ízületi problémák akadályozhatják a kormány és a pedálok kezelését.

Gyógyszerek mellékhatásai: Egyes gyógyszerek álmosságot, szédülést vagy reakcióidő-csökkenést okozhatnak.

Mikor érdemes abbahagyni a vezetést?

Az idősebb sofőrök felelőssége, hogy őszintén felmérjék saját képességeiket. Az alábbi jelek utalhatnak arra, hogy érdemes elgondolkodni a vezetés abbahagyásán:

1. Gyakori „közeli balesetek” vagy koccanások.

2. Tájékozódási problémák.

3. Nehézségek éjszakai vezetés közben.

4. Családtagok vagy barátok aggodalma a biztonságos vezetés miatt

Szükség esetén a családtagok és az orvosok is segíthetnek a döntésben.

Megkérdeztük a témában olvasóink véleményét is. A válaszok erősen szórnak, van, aki 75 vagy 80 éves korig engednék az autóvezetést, mások akár 90 éves korig is. Többen hangsúlyozzák, hogy a dolog nem életkor kérdése: fiatalon is lehet valaki felelőtlen, ahogy időskorban is lehet óvatos. Ez tulajdonképp egybevág a hazai jogszabályokkal, ahol az aktuális állapot határozza meg a végső időpontot.