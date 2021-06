Koronavírus: kiderült, a férfiasságot is veszélyezteti

A koronavírus-fertőzés az agyat és az idegrendszert is károsíthatja. Részletek itt.

A koronavírus-pandémia kirobbanása óta egyre többet tudunk meg a fertőzésről és a COVID-19-betegségről, így mára világossá vált például, hogy a probléma nem korlátozódik csupán a tüdőre. Mint azt közleményében a Texasi Egyetem galvestoni egészségügyi központja (UTMB) írja, a COVID-19-beteg férfiak egy része herefájdalomra is panaszkodik tünetei között, illetve olyan jelentések is születtek már, amelyek a herékben termelődő nemi hormon, a tesztoszteron szintjének csökkenéséről számoltak be az érintetteknél. Boncolásos vizsgálatok szintén jelentős eltéréseket találtak sejtszinten a herékben, beleértve például bizonyos immunsejtek jelenlétét.

Vizsgálni kell, terjedhet-e nemi úton

"Tekintettel a koronavírus-pandémia elterjedtségére, kritikus fontosságú megvizsgálni, hogyan hathat a betegség a herékre, valamint milyen potenciális következményekkel bírhat ez a betegség kórlefolyására, a termékenységre és akár a szexuális úton történő terjedésre" - mutatott rá dr. Rafael Kroon Campos, az UTMB, illetve dr. Shannan Rossi laboratóriumának posztdoktori ösztöndíjas kutatója. Dr. Rossi laboratóriuma évek óta vizsgálja a Zika-vírus okoztafertőzésherékre kifejtett hatásait, egyszersmind most ugyanebben a témában kezdett vizsgálódni az új koronavírus (SARS-CoV-2) kapcsán is.

Hörcsögöket fertőztek meg

A kutatók állatkísérletek során hörcsögöket fertőztek meg a vírussal. Ezeket a rágcsálókat gyakran használják az emberi COVID-19 modellezésére, mivel hasonló betegségtünetek alakulnak ki náluk is. A kísérlet során minden fertőzött hörcsög heréiben ki lehetett mutatni a kórokozó jelenlétét az első hét során, majd a vírus lassan eltűnt onnan. A kutatócsapat szerint mindez bemutatja, mi történik a férfiak szervezetében is enyhe vagy közepesen súlyos COVID-19-betegség esetén. "Eredményeink jelentik az első lépést annak megértéséhez, hogy miként hat a COVID-19 a férfiak nemi szerveire és potenciálisan a férfiak termékenységére" - mondta el dr. Rossi, az UTMB patológiai, valamint mikrobiológiai és immunológiai intézetének egyetemi docense. A kutatók tanulmánya a Microorganisms című tudományos folyóiratban jelent meg.

