Koronavírus: nőknél ezt is befolyásolhatja az oltás

Melyek a legaggasztóbb kérdések, amelyek az első vakcina beadását követően sokakban felmerülnek? Részletek itt.

A koronavírus elleni védőoltások felvétele után többféle mellékhatás is felléphet, de ezek többsége enyhe, illetve többnyire 48 órán belül elmúlnak. A mellékhatások, mint például alázés az oltás helyén érzett enyhe fájdalom, mind a férfiakat, mind a nőket érinthetik. Felmerült ugyanakkor egy kizárólag nőknél megfigyelhető jelenség is, miszerint a koronavírus elleni vakcinák miatt felerősödhet a menstruációs vérzés, illetve egyeseknél az oltás után valamivel hamarabb jöhet meg a következőmenzesz- írja a metro.co.uk.

Személyes beszámolók szerint a COVID-19 elleni védőoltás a menstruációra is kihatással lehet. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

A mellékhatásra két tudós is felfigyelt - mindketten saját tapasztalataik után -, és kutatni kezdtek a témában. Dr. Katherine Lee egyik barátnőjével egyszerre kapott oltást, és utána megbeszélték a mellékhatásokat: mindketten elmondták, hogy a menstruációjuk valamivel előbb jött meg. Dr. Lee ezután beszélt még néhány barátjával és családtagjával, akik közül néhányan szintén beszámoltak a menstruációjukat érintő változásokról.

A másik tudós, dr. Kate Clancy pedig a közösségi médiát hívta segítségül: ott őszintén írt arról, hogy nemcsak előbb jött meg a menzesze, hanem erősebb is a szokásosnál. Posztján felbátorodva sok nő számolt be hasonlóról. Volt, akinek évek óta először volt vérzése az oltást követően, másnak pedig olyan erős volt a menstruációja, hogy fel kellett hívnia az ügyeletet.

További kutatásokra van szükség

Egy másik, a cikk által idézett orvos kiemelte, hogy semmi ok az aggodalomra, hiszen ezek a közösségi médiában olvasott történetek csak személyes beszámolók. Semmilyen tudományos kutatás nem erősíti meg egyelőre, hogy a koronavírus elleni oltás erősebbé, szabálytalanabbá vagy fájdalmasabbá teheti a menstruációt. Ezt jelenleg is vizsgálják a tudósok, és még jóval több kutatásra van szükség ahhoz, hogy bármit is ki lehessen jelenteni.

Egy másik orvos, dr. Ashfaq Khan pedig azt tartja fontosnak hangsúlyozni, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a koronavírus elleni vakcinák befolyásolhatnák a termékenységet - a menstruációra viszont rövid távon valóban hatással lehetnek. Ahogyan a koronavírus is. Dr. Khan egy olyan tanulmányra hivatkozik, mely szerint a részt vevő fogamzóképes nők körülbelül 20-25 százalékánál így is történt. Bár egyik vakcina sem tartalmazza a vírust, a termelődő ellenanyagok befolyásolhatják a menstruációt. Más elméletek szerint a szervezetben lévő gyulladás, illetve az ösztrogénszint változásai okozhatnak eltéréseket a megszokott menstruációhoz képest.

Mindenesetre az orvosok igyekeznek mindenkit megnyugtatni: azt mondják, ha valaki a koronavírus elleni oltás felvétele után tapasztal is bármilyen változást a menstruációjában, nem árt, ha tudja, hogy ezek a változások csak ideiglenesek, és nem veszélyesek. Ha viszont mégis jelentős változás következne be az oltás utáni első vérzést követően is, akkor mindenképpen hívjuk fel nőgyógyászunkat.

Hogyan hat a COVID-19 a várandósságra, ha egy nő terhesen fertőződik meg? A Magyar Tudományos Akadémia szakértői részletes útmutatót írtak az érintettek számára. Minderről ide kattintva olvashat bővebben.