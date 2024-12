Ezek az ételek segítik az izmosodást

Bizonyos ételek gyorsítják az izomépítést, míg mások kifejezetten lassítják a folyamatot. Mutatjuk, miket érdemes beépítened az étkezésedbe minél gyakrabban, ha az izomtömeg növelése a cél.

A csicseriborsó és a tojás tökéletes választás. Fotó: Getty Images

Tojás

A tojásban lévő omega-3 zsírsav az izomépítés fontos építőköve, de a tojásonként fél gramm leucin nevű aminosav is hozzájárul az eredményhez. A legjobb persze a friss házi tojás, ha van rá lehetőséged, ilyet szerezz be!

Lazac

Tökéletes fehérjeforrás, de tele van omega-3 zsírsavakkal, és igen gazdag egyéb tápanyagokban is, mint amilyen a szelén, a D-, a B12-vitamin vagy a niacin.

Zabpehely

Fél csészényi zabpehelyben nagyjából 150 kalória , 5 gramm fehérje, 30 gramm szénhidrát, 2 gramm zsír és 4 gramm rost található. A saját készítésű zabkása – forró vízzel leöntve, esetleg egy kis növényi tejjel, bogyós gyümölcsökkel – tehát ideális reggeli lehet. Fontos viszont, hogy instant zabkásaalapot ne vegyél! Hiába egyszerű és finom, általában ezek tele vannak hozzáadott cukorral.

Alma

Jó szénhidrát-, elektrolit- és rostforrás, a héjában pedig sok fitonutriens van. Úgy csillapítja az éhséget, hogy alacsony a kalóriatartalma.

Diófélék

Mandulából, dióból, kesudióból és mogyoróból alkalmanként 3-5 grammot fogyassz naponta egyszer, esetleg kétszer, ha igazán sokat sportolsz.

Túró

Sok kazeint tartalmaz, amely fontos szerepet játszik az izomépítésben, de abban is segít, hogy a szervezet megfelelően fel tudja szívni a vitaminokat és tápanyagokat az elfogyasztott ételekből.

Csicseriborsó

Egy csészényiben 45 gramm lassan felszívódó szénhidrát és 12 gramm rost található, így köretként jó választás. Készülhet belőle hummusz vagy pörkölt, de levesbe is kiváló.

Chiamag

Az aztékzsályamagnak is nevezett chiamag számos jó élettani hatással bír: sok benne a rost, a fehérje, az antioxidáns és az alfa-linolénsav, ezen felül ásványianyag-tartalma is igen magas. Ráadásul sokféleképp felhasználható: készülhet belőle puding, kerülhet turmixokba, sütheted kenyérbe, de akár a salátádat is megszórhatod vele. Jó tudni azonban, hogy emésztőrendszeri problémákat idézhet elő, ezért csak mértékkel fogyaszd!

Édesburgonya

Nem nyerne épp szépségversenyt, de tele van A és B vitaminokkal, ráadásul a rosttartalma is igen magas. Könnyű és gyors fogásokat készíthetsz belőle, sütve vagy levesbe igen ízletes.