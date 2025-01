Légmell: életveszélyes állapotra utalhatnak ezek a tünetek

Ha levegő kerül a mellhártya lemezei közé – vagyis a mellhártyaüregbe –, akkor megszűnik a két mellhártya közötti vákuum, amely a tüdőt tartja. Ilyenkor részlegesen vagy teljesen összeesik a tüdő – ezt az állapotot nevezik légmellnek (pneumothorax). Veszélyes következményei közé tartozik például a légzésfunkció-károsodás, az oxigénellátottság romlása, koszorúserek keringésének nehezítettsége, valamint keringési és légzési elégtelenség is.

A légmell tünetei

A légmell miatt fellépő panaszok az enyhe rosszulléttől a súlyos nehézlégzésen át egészen az életveszélyes állapotokig terjedhetnek. Eleinte késszúrásszerű mellkasi fájdalom figyelmeztethet a problémára, amely a leggyakrabban hirtelen, nyugalmi állapotban lép fel. Ehhez nehézlégzés, esetleg köpet nélküli – tehát száraz – köhögés is társulhat. A fájdalom a vállba vagy akár a hasba is kisugározhat.

Összességében az alábbi tünetek hívhatják fel a figyelmet a légmellre:

cianózis (a bőr vagy a nyálkahártya kékes-lilás elszíneződése)

hasba kisugárzó fájdalom

keringés összeomlása

légzési elégtelenség

nehézlégzés

szívritmuszavar

száraz köhögés

szúró mellkasi fájdalom

vállba kisugárzó fájdalom

Nem mindig könnyű felismerni

Mivel a fájdalom kisugározhat, gyakran a heveny szívkoszorúér-elzáródás vagy valamilyen akut hasi kórkép gyanúja merül fel előbb. Szintén félrevezető, hogy idővel a kezdeti tünetek (a fájdalom és a köhögési inger) teljesen elmúlhatnak, és csupán a terhelésre jelentkező nehézlégzés maradhat meg hosszú távon.

Az időben történő felismerés azonban nagyon fontos, mert idővel szívpanasz – például szívritmuszavar vagy akut szívelégtelenség – is társulhat a légmellhez. Ritkán, de azt is előfordulhat a mellkasban lévő összenövések felszakadása, a mellüregben pedig akár vérömleny (hematorax) is kialakulhat.