Így enyhítsük gyógyszer nélkül a fejfájást

A tenziósfejfájása fejfájások leggyakoribb típusa, amit gyakran okoz a fej, illetve nyak izmainak megfeszülése. Általában gyenge, vagy közepes fájdalommal jár, és a fej szinte bármelyik részén jelentkezhet. Kutatások szerint a nők gyakrabban szenvednek tőle, mint a férfiak. Enyhítésében segíthet a masszázs, az akupresszúra, a hideg vizes borogatás, illetve a mentolos, kámforos bedörzsölés. Mivel ennek a típusnak a kialakulásában is szerepet játszik a stressz, a jógalégzésekkel és meditációval is érdemes próbálkozni, különösen azoknak, akiknél az ilyen fajta fejfájás rendszeresen jelentkezik.

A fejfájás és típusai A lakosság 90 százalékának van esetenként fejfájása és 40-50 százaléka rendszeresen szenved miatta. A kísérő tünetek, mint a hányinger, szédülés, egyensúlyozási problémák, fáradtság, látás- és beszédzavarok csak tovább fokozzák a beteg gyötrelmét. A fejfájás típusairól bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Ezért nem javasolt a kávé

A migrén klasszikus tünetei közé tartoznak a látászavarok, a lüktető fájdalom, a fényérzékenység, az émelygés, és a hányás is. Ezt a fejfájást a hirtelen kitáguló vérerek okozzák, amit több minden is okozhat: ételérzékenység, erős szagok, hormoningadozás (nőknél kétszer olyan a gyakori a migrén, mint férfiaknál), vagy stressz. Az egyik tanács, amit gyakran javasolnak migréneseknek, hogy ne igyanak kávét, még koffeinmenteset sem, legalábbis semmiképpen sem naponta. Így a szerveztük koffeinérzékenysége megnő, és amikor a migrén közeledtét érzik, egy-két csésze kávé elfogyasztása segíthet akadályozni az erek tágulását, és megakadályozni, hogy a fejfájás felerősödjön. A magnéziumot tartalmazó táplálékkiegészítők szintén jól jöhetnek, agyógynövényekközül pedig a vörös acsalapu kivonatának fogyasztása segíthet akadályozni a migrén kialakulását.

A fejfájásoknak több fajtája létezik, más-más kezelési módokkal. Fotó: 123rf

A cluster fejfájás egy igen fájdalmas fejfájástípus, amire a ciklikusság jellemző. Férfiaknál gyakoribb, különösen a 20 és 40 év közötti korosztálynál. Intenzív, lüktető fájdalomérzettel kár, amely általában a fej egyik oldalán, rohamszerűen jelentkezik. Az epizódok 15 percesek, de 3 órásak is lehetnek, és 24 órán belül akár 8 alkalommal is jelentkezhetnek, hogy aztán hetekre, vagy akár hónapokra megszűnjenek. A cluster fejfájás ellen a hagyományos fájdalomcsillapítók nem sokat érnek, oxigénterápiával, injekciókkal szokták kezelni. Súlyos esetekben pedig műtéti megoldást szoktak javasolni az orvosok. Alternatív kiegészítő kezelésként sokat segíthet az akupunktúra, napi kétszer 500 gramm magnézium szedése, illetve érdemes lehet beszerezni egy vényre kapható, házi oxigénpalackot is.

A szemészeti fejfájás a nevének megfelelően olyan fejfájás, amelyet valamilyen szemészeti jellegű probléma vált ki. Nagyon gyakran jelentkezik például olyanoknál, akik sokat dolgoznak monitor, vagy valamilyen képernyő előtt. Kísérő tünetként jelentkezhet szemfájdalom, égő, viszkető érzés a szemben, homályos, vagy kettős látás, illetvefájdaloma nyak és a hát területén. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, hogy felállunk a monitor elől, és megelőzésképpen is mindenképpen érdemes óránként minimum 5 perces szünetet tartani. Ilyenkor szakítsunk időt egy kis szemtornára, váltogassuk a fókuszunkat egy közeli, és egy távoli tárgy között. Sokat segíthet egy monitorszemüveg beszerzése is. A szemészeti fejfájás olyanoknál is gyakori, akik nem viselnek szemüveget, pedig szükségük lenne rá, illetve nem megfelelő erősségű szemüveget viselnek. Éppen ezért ilyen típusú fájdalmak esetén mindenképpen érdemes egy látásvizsgálatra is bejelentkezni.