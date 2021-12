Hogyan csillapítsuk a PMS tüneteit?

Több mint 150 tünetet foglal magába, amelyek között testi és lelki panaszok egyaránt szerepelnek. Súlyossága változó: van, akinél átmeneti munkaképtelenséget okoz, viszont akad olyan nő is, aki nem érzékel belőle szinte semmit.

A panaszok

A tünetek nagyon sokfélék. Lelkileg sokaknak megterhelő ez az időszak, hiszen hangulati zavarokat, mint például depressziót, szorongást, ingerlékenységet okoz, illetve olyan mentális problémák is jellemezhetik, mint csökkent koncentrációkészség vagy döntésképtelenség. Az erős alhasi görcsök mellett fokozottan érzékenyek ilyenkor a mellek, jelentkezhet fejfájás, illetve emlő- és ízületi fájdalmak is. A menstruációt megelőző napokban a nők szenvedhetnek álmatlanságtól vagy túlzott aluszékonyságtól is, előfordulhat kívánósság, de étvágytalanság is. Jellemző a puffadás, a testsúly növekedése és a csökkent vizeletelválasztás. Sokan panaszkodnak ilyenkor pattanásokra, illetve a haj túlzott zsírosodására.

A PMS több mint 150 különféle tünettel jelentkezhet. Fotó: iStock

A kezelés

A PMS tüneteinek kezelése alapvetően három alapkőre épül: a mozgásra, a megfelelő táplálkozásra és ha ezek nem hozzák meg a kívánt eredményt, gyógyszeres kezelésre is szükség lehet. A rendszeres testmozgás sok szempontból hasznos, többek között a hormonális egyensúly fenntartásában is nagyon sokat segít. Ugyanis azoknál, akik heti 3-4 alkalmat mozognak, jóval kisebb a szorongás és a depresszió esélye, amelyek a PMS kellemetlen tünetei közé tartoznak.

Ezekben a napokban a nők jobban kívánják a szénhidrátot, és jó hatással is van rájuk, ha többet esznek belőle. (Bár - mint általában - érdemesebb ilyenkor is az összetett szénhidrátok felé fordulni, például a teljes kiőrlésű termékekhez.) Ezzel együtt érdemes csökkenteni az alkohol, a koffein és a cukor fogyasztását.

A PMS tüneteinek enyhítése céljából nem szokás gyógyszerekhez fordulni, de bizonyos helyzetekben indokolt lehet. A szorongás és depresszió ellen hatásosak lehetnek a különböző antidepresszánsok vagy szorongásoldók, de ezeket szigorúan csak orvosi felügyelet mellett lehet szedni, hiszen meglehetősen addiktívak. Az orvos a csökkent vizeletelválasztás ellen vizelethajtókat írhat fel, illetve nagyon erős hasi görcsök esetén hasznos lehet egy jól megválasztott fogamzásgátló. Az alhasifájdalomellen pedig vény nélkül kapható mestruációs görcsoldók széles választékából válogathatunk.