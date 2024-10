Ezért egyre rosszabb a másnaposság a korral

Lüktető fejfájás, sápadt bőr, cikázó gondolatokat és émelygő gyomor – a másnaposság tünetei bármely életkorban kínzóak, de sokan tapasztalják, hogy a kor előrehaladtával mintha egyre csak rosszabbak lennének. Olyannyira, hogy vannak, akik már annyi alkohol elfogyasztása után is szenvednek a macskajajtól, amennyi fiatalabb korukban szinte meg se kottyant volna nekik. De vajon tényleg nehezebben bírjuk az italozást az évek múlásával? Nos, a Live Science cikke szerint az emberek jelentős része valóban tudna ilyesfajta tapasztalatokról beszámolni, a tudomány viszont egyelőre nem tud szilárd bizonyítékokkal szolgálni a másnaposság hosszú távú súlyosbodása kapcsán.

Sokan panaszkodnak arra, hogy a korral egyre nehezebb bírják az italozás utóhatásait. Fotó: Getty Images

Ez persze nem azt jelenti, hogy a jelenség ne létezhetne, vagy hogy ne lenne rá logikusnak tűnő magyarázat. Először is érdemes azonban röviden áttekinteni, milyen pusztítást végez az alkohol a szervezetben. Merthogy az alkohol voltaképpen méreg, amely károsítja a sejtek DNS-ét, illetve akadályt állít fontos sejtszintű folyamatok elé. Lebomlás közben az alkohol átmenetileg egy másik toxikus vegyületté, acetaldehiddé alakul át testünkben, mielőtt ártalmatlanabb acetáttá, végül vízzé és szén-dioxiddá válna.

Az alkohol és a kor kapcsolata

Ahogy öregszünk, a máj enzimjei, amelyek az alkohol és melléktermékei lebontásáért felelősek, veszíthetnek hatékonyságukból. Emiatt a mérgező vegyületek is hosszabb ideig maradnak a szervezetben. Az acetaldehid például testszerte képes gyulladást provokálni, az ilyenkor felszabaduló jelzőmolekulák, a citokinek pedig olyan tünetekkel hozhatók kapcsolatba, mint a rossz közérzet, szorongás, ingerlékenység és fáradtság – megannyi a másnaposság közismert szimptómái közül. Érdemes ehhez hozzátenni azt is, hogy idősebb korban gyakoribbak a krónikus fájdalmak és gyulladásos megbetegedések, legyen szó akár cukorbetegségről vagy ízületi gyulladásról. Ezek mellett a túlzott alkoholfogyasztás kettőzött terhelést ró a már eleve nehézségekkel küzdő szervezetre, tovább súlyosbítva a másnap átélt fizikai diszkomfortot.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az italozás és az öregedés önmagában is gyakran megnehezíti a szervezet normál folyadékháztartásának fenntartását. A kettő együtt pedig könnyen felerősítheti egymás hatását. Az alkohol ugyanis vízhajtó hatással bír, a dehidratáció pedig részben felelőssé tehető az olyan másnapos tünetekért, mint a fejfájás és a fáradtság. Tekintettel arra, hogy 60 éves kor felett jellemzően csökkenni kezd az emberi test víztartalma, úgy ez a hatás még erősebben jelentkezhet. Arról nem is beszélve, hogy a csökkent hidratáltság mellett ugyanannyi alkohol elfogyasztása is magasabb véralkoholszintet eredményez, mint korábban. „Lehetséges, hogy ahogy öregszünk, minden egyes ital egyre nagyobbat üt, ami több szenvedést is jelent másnap” – fogalmazott a Live Science-nek nyilatkozva Aaron White, az amerikai alkoholizmuskutató intézet (NIAAA) epidemiológiai laboratóriumának vezetője.

Szintén ismert, hogy mind az öregedés, mind az alkoholfogyasztás alvászavarokhoz vezethet. Néhány pohár után ugyan gyorsan álomba merülhetünk, alvásminőségünk azonban jelentősen romlik tőle. Hasonlóképpen a kor előrehaladtával is sokaknál romlik az alvásminőség. Így is, úgy is fáradtabban, korábban ébrednénk tehát reggel, a két tényező együtt azonban még letaglózóbb reggeli állapothoz vezethet. Részben ez is hozzájárulhat a másnaposság elhatalmasodásához.

Nem mindenki küzd fokozódó macskajajjal

Miközben ugye akadnak észszerű érvek amellett, hogy a korral miért viseljük egyre nehezebben az alkohol utóhatásait, bizonyos felmérések arról tanúskodnak, hogy azért ez nem mindenkinél jelentkezik. Egy 2013-as felmérés például arra az eredményre jutott több mint 50 ezer felnőtt megkérdezésével, hogy az idősebb válaszadók saját bevallásuk szerint ritkábban éltek át másnaposságot, mint a fiatalabbak. A kutatók még azután sem tudtak magyarázatot találni a különös trendre, hogy minden korcsoportban megvizsgálták az alkoholfogyasztási szokásokat, összevetve azokat a másnaposság előfordulására vonatkozó válaszokkal.

Bárhogyan is hat azonban az életkor arra, ahogyan egy féktelen ivászat után érezzük magunkat a bőrünkben, White szerint érdemes inkább a megelőzésre fektetni a hangsúlyt. Ebben pedig egyetlen garantáltan sikeres módszerre támaszkodhatunk csupán: ha mértékletesek maradunk a poháremelgetéssel. „Egyedül az idő tudja megszüntetni a másnaposság tüneteit. A legjobb stratégia viszont a megelőzés, azaz ha eleve nem iszunk többet a kelleténél” – emelte ki a szakember.