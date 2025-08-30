Pattanások zsíros ételektől: mítosz vagy valós veszély? – Íme a bőrgyógyász válasza

Az elmélet valószínűleg abból a megfigyelésből eredhet, hogy akik hajlamosak a pattanásokra, avagy aknékra, gyakran zsíros bőrrel is küzdenek. Így aztán logikusnak tűnhet a feltevés, hogy az olyan zsírosabb ételek, mint a pizza vagy a hamburger, közrejátszhatnak a kellemetlen bőrpanaszok kialakulásában – írja a The Guardian. „Az emberek azt hiszik, hogy a zsírosabb ételek fogyasztása fokozhatja a bőr faggyútermelését, ami aztán pattanásokhoz vezet. Csakhogy ez egy tévhit” – mondja dr. Rosalind Simpson, a Nottinghami Egyetem bőrgyógyász kutatója. A bőrpórusokból kiválasztódó faggyú mennyiségét sokkal inkább genetikai tényezők és a hormonok határozzák meg.

Tényleg ne egyen zsíros ételeket, aki hajlamos a pattanásokra? Fotó: Getty Images

A pattanások valódi okai

Simpson doktor hangsúlyozza, hogy az aknék kialakulásának elsődleges oka az androgén, avagy férfi nemi hormonok szintjének növekedése. A pubertáskorra jellemző erős pattanásosodást is ez okozza mind fiúknál, mind lányoknál. Hatására fokozódik a faggyútermelés, ami az elhalt hámsejtekkel együtt szinte egyenes út a pórusok eltömődéséhez. A zsíros környezetben aztán a bőrön élő baktériumok (Propionibacterium acnes) hamar elszaporodhatnak, gyulladást provokálva. Egyéb hormonális változások szinten hasonló hatással lehetnek, legyen szó akár policisztás ováriu szindróma (PCOS) okozta zavarokról, akár ösztrogénmentes fogamzásgátlók alkalmazásáról.

A szakember hozzáteszi, hogy környezeti tényezők is közrejátszhatnak a pattanások megjelenésében. Noha a zsíros ételek nem tartoznak e körbe, a stressz viszont igen, akárcsak a szélesebb értelemben vett táplálkozás. Egyes tudományos bizonyítékok például arra utalnak, hogy a magas glikémiás indexű élelmiszerek, azaz azok, amelyek gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, valóban ronthatnak a bőr állapotán. Ezzel együtt a bőrgyógyász azt tanácsolja, hogy amennyiben a gyengéd, szappanmentes bőrtisztítók és hidratálószerek nem hoznak javulást, érdemes mielőbb orvossal konzultálni. „Sokan próbálkoznak étrendjük átalakításával a pattanások kezelésének részeként, az erős megszorításokon alapuló diéták azonban károsak lehetnek, különösen tinédzsereknél, amennyiben nem orvosi felügyelet mellett folytatják” – hangsúlyozza dr. Simpson.



