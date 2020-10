Mit érdemes tudni a ceramidokról?

Mit tehetünk a bőröregedés megelőzése érdekében? Részletek itt.

A ceramidoknak kiemelt szerep jut a bőrápolásban, illetve a bőr egészségesen és fiatalosan tartásában, mivel mélyen hidratálnak, valamint segítenek a ráncok megelőzésében, elhalványításában - írja a health.com. A ceramidok termelődése a korral csökken, ami gond, hiszen így kevésbé tudnak gondoskodni a bőr védelméről és nedvességtartalmának megőrzéséről. Kellő mennyiségű ceramid nélkül a bőr viszketni kezdhet, szárazzá, irritálttá válhat, és egyeseknélekcémavagy pikkelysömör is kialakulhat.

A ceramidok elősegítik a bőr fiatalos megjelenésének megőrzését. Fotó: Getty Images

Bőrünk védőrétegének erősítésében is nagyon fontos szerepet játszanak a ceramidok. Ez a barrier nyújt védelmet a káros környezeti hatásoktól, szabad gyököktől és számos olyan tényezőtől, amely felgyorsíthatja a bőr öregedését, illetve különféle bőrkárosodásokat okozhat. A ceramidok termelődésére ugyanakkor nemcsak az idő múlása van hatással, hanem például a hideg, a száraz levegő, a különféle szárító hatású kémiai anyagok vagy éppen a bőrrel érintkező, túlságosan meleg víz is. Ezek ugyanis megfosztják bőrünket a saját, természetes olajrétegétől.

Az egészséges bőr érdekében érdemes több leveles zöldséget fogyasztani, illetve olyan élelmiszereket, amelyekben sok az egészséges zsiradék. Ilyen például a kókusz vagy az avokádó. Emellett pedig a bőrápolási rutinba is érdemes ceramidokat tartalmazó termékeket beiktatni. Kutatások igazolják, hogy a ceramidos kozmetikumok használata hosszú távon is segíthet megakadályozni a bőr túlzott kiszáradását. Minden bőrtípus használhat ilyeneket - a száraz, az érzékeny és a zsíros is - nappalra és éjszakára egyaránt. És nem csak az arcon, hanem az egész testen is.

A ceramidos formulák akkor a leghatékonyabbak, ha nedves bőrön használjuk azokat, mert így szívódnak be a legjobban. Gyakran kombinálják hialuronsavval és glicerinnel, így még hatékonyabbá téve a bőr nedvességtartalma és puhasága megőrzését.