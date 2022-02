Ásványi anyagok: melyik miben segít?

Acinknagyjából 300, a testünkben található enzim aktivitásához szükséges. Ezek olyan biokémiai folyamatok működésében játszanak szerepet, amelyek létfontosságúak a proteinszintézishez vagy éppen a hormontermeléshez.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint globálisan az emberek csaknem 31 százaléka szenved cinkhiányban. A vegetáriánus, illetve vegán életmódot folytatók között gyakori a cinkhiány, mivel az ő szervezetükben általában magas a fitinsav szintje, mert sok hüvelyest és teljes kiőrlésű gabonát fogyasztanak. A fitinsav pedig csökkentheti a cink felszívódását. Általánosságban is gyakoribb a cinkhiány azoknál, akik nem esznek vörös húst, mivel az az egyik legjobb cinkforrás. A cinkhiány jele lehet az, hogy gyenge az immunrendszerünk, és fáradtak vagyunk, alacsony a libidónk és nehezen gyógyulnak a sebeink. Emellett pedig vannak olyan tünetei is, amelyek kifejezetten a külsőnket érintik - a Healthista ezeket szedte össze.

A cinkhiány egyik jellegzetes tünete a pattanásos bőr. Fotó: Getty Images

Hajhullás és pattanásos bőr

Az egyik ilyen a hajhullás. Napi 100 szálig normálisnak nevezhető a hajvesztés, ha viszont feltűnően sok szál marad a fésűben, érdemes lehet megnézetni a cinkszintünket. A jó hír, hogy kutatások szerint, ha helyreállítjuk a cinkszintünket, nagyjából három hónap alatt a hajunk állapota is látványosan javulni fog. Szintén a cinkhiány árulkodó jele lehet, ha a körmeink gyengék, könnyen törnek, repedezettek, esetleg fehér pöttyök jelennek meg rajtuk. Szerencsére ez is javul, ha helyreállítjuk a cink szintjét a szervezetünkben.

A cink az íny és a fogak egészségéhez is fontos. Amellett, hogy a hiányában gyengülhet a fogzománc, megnőhet a fekélyek kialakulásának esélye a szájban, emellett begyulladhat az íny, kellemetlen lehet a lehelet és lepedékes a nyelv. Egyes kutatások szerint emellett cinkhiány esetén pattanásosabb lehet a bőr, illetve a különféle sebek, hegek is lassabban gyógyulnak. Megnőhet továbbá a csontok sérülékenysége is. A csontok szilárdságának megőrzéséhez ugyanis nemcsak a kalcium, hanem a cink is fontos.

A napi szükséges cinkbevitel körülbelül 7 mg, ezt táplálkozással legegyszerűbben vörös hússal, cheddar sajttal, pulykahússal és mandulával vihetjük be, illetve szükség esetén az orvosunk javasolhat valamilyen cinket tartalmazó táplálékkiegészítőt.