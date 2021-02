Így védhető ki a csontritkulás

Acsontritkuláskockázati tényezői Miért ritkább a csontjai azoknak, akik a második világháború idején voltak kisgyermekek, vagy miért törnek majd jobban a csontjai az üdítők kedvelőinek? Ha ezt tudjuk, jobban tudunk vigyázni csontjainkra. Lássuk a csontritkulás kockázati tényezőit!

A csontritkulás ellen hatékonyan véd a megfelelő mennyiségű mozgás h i r d e t é s

Az elhízás is rizikófaktor

Kiderült, hogy bár a csontritkulás az idősödés velejárója, a mozgás, sőt megakadályozni azt. Ráadásul, míg a nem mozgók közül 100-ból átlagosan 11 nő szenvedett el törést, addig a sportolók közül mindössze 7-en.a különböző edzésprogramok kombinációja őrizte meg leginkább. Azoknál a nőknél, akik gyalogoltak, futottak, táncoltak és intenzívebb erősítést végeztek felváltva, 3 százalékkal kisebb mértékben volt kimutatható a csontritkulás, mint az inaktívaknál. Az is bebizonyosodott, hogy az izomerősítésnek döntő szerepe van a csontvesztés lassításában.Sajnos, az is tévhit, hogy az úszás ebből a szempontból is ideális sport, ugyanis a csontképzésben csak az álló helyzetben végzett mozgásoknak van csak szerepe. Az úszás viszont kitűnő bevezető sport lehet azoknál, akik régen nem mozognak, pár hónap után már jobban terhelhetővé válnak az izmok.Minél nagyobb mértékű a hasi elhízás , vagyis minél nagyobb arányú az úgynevezett viszceláris zsír aránya, annál nagyobb az esélye a férfiaknak a csontritkulásra - ez derült ki a Radiological Society of North America kongresszusán bemutatott tanulmányból. Atulajdonképpen azok a belső szervekre rakódott zsírréteg, amely mélyen az izomszövet alatt található a hasüregben. Vagyis a sörhassal élő férfiaknak (és persze a nőknek is) nem csak a szív- és érrendszeri betegségek, a magas koleszterinszint, az alvászavarok, az asztma, az ízületi problémák és a cukorbetegség kockázatával kell szembenézniük, de a csonttömeg-vesztéssel is.