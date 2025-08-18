Vízkőmentes WC? Mutatjuk, hogyan lehet megszabadulni a problémától

A fürdőszoba tisztán tartása nem mindig egyszerű, különösen, ha vízkőről van szó. A WC-ből különösen nehéz eltávolítani a vízkövet, mert úgy tűnik, hogy soha nem tűnik el teljesen. Egy természetes takarítószerekkel foglalkozó cég szakértői szerint van egy „tökéletes” módszer, amivel végleg meg lehet szabadulni tőle - írja az Express.

Fotó: Getty Images

A megoldás a citromsav: antibakteriális, gombaölő, zsíroldó és fehérítő hatása miatt eddig is sokan használták, most már pedig egyre többen vetik be a vízkő ellen. A legtöbb nagyáruházban beszerezhető a készítmény.

Ahogy az nlc hangsúlyozza, a fehér port szárazon szórjuk a vécécsészébe, és bőrirritáló hatása miatt gumikesztyű viselése javasolt a használata közben.