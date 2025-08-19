Ózonos fertőtlenítés: így lehet biztonságos – Íme a leggyakoribb hibák és kockázatok

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Az ózonos fertőtlenítés jól ismert és Magyarországon is egyre többet alkalmazott technológia, amely hatékonyan képes biztosítani a levegő és különböző felületek mikrobiológiai tisztaságát.

Az ózon egy három oxigénatomot tartalmazó, igen erőteljes oxidáló gáz. Fertőtlenítő hatása abból adódik, hogy képes kórokozók – vírusok, baktériumok, gombák – sejtfalát és genetikai anyagát oxidálni, ezáltal hatástalanítani őket. Az ipari és közegészségügyi alkalmazásokban – például víztisztításban vagy légfertőtlenítésben – az ózont helyben állítják elő speciális generátorokkal, majd a fertőtlenítendő térbe adagolják. A cél, hogy a levegőben és a felületeken elérjen egy olyan koncentrációt, amely elegendő a kórokozók elpusztításához, de nem olyan magas, hogy anyagkárosodás vagy mellékreakciók lépjenek fel.

A fertőtlenítést követően az ózon lebomlik és maradék nélkül oxigénné alakul vissza, tehát nem keletkezik hosszú távon mérgező maradványanyag – írja a Science Direct. Emiatt – megfelelő kivitelezés esetén – környezetbarát és vegyszermentes fertőtlenítő eljárásnak tekinthető. Használata során azonban kiemelten fontos a gondos előkészítés és utókezelés, mivel az ózon mérgező, és emberi jelenlét esetén veszélyes lehet. 

Hol alkalmazható az ózonos fertőtlenítés?

  • Légterek fertőtlenítése: zárt helyiségekben – például járművekben, irodákban, szállítási eszközökben – a megfelelő ózonszint mellett jelentős csökkenést lehet elérni a levegőben lévő baktériumok és penészspórák mennyiségében.
  • Felületek fertőtlenítése: gyakran kombinálják más technológiákkal (például UV‑C sterilizálással), ami hatékonyabbá teheti a vírusinaktivációt.
  • Ipari és ivóvízkezelés: sok európai és amerikai ivóvízüzemben alkalmaznak ózont a baktériumok és egyéb kórokozók elpusztítására, hiszen hatékonyabb, mint a klórozás, egyben kevesebb veszélyes melléktermék keletkezik.
Egy férfi ózónos fertőtlenítőgépek előtt áll.
Ózonos fertőtlenítőgépek Hong Kongban 2020 májusában. Fotó: Getty Images

Az ózonos fertőtlenítés előnyei

  • Erőteljes antimikrobiális hatékonyság: kutatások szerint az ózon akár több ezerszer gyorsabban és többször hatásosabban pusztítja el a mikroorganizmusokat, mint a hagyományos klóralapú vegyszerek.
  • Vegyszermentesség: alkalmazás után nem marad vissza vegyi szennyeződés, csak oxigén.
  • Környezetkímélő: megfelelő monitorozással és dózisban használva nem károsítja jelentősen a különféle anyagokat (például ruhafelületeket, műanyagokat, fémeket), bár túl nagy koncentráció esetén előfordulhat degradáció.
  • Széles spektrumú hatás: vírusok, baktériumok, gombák, spórák elleni védekezésre egyaránt alkalmas – és nem keletkezik vele szemben rezisztencia.

Mire érdemes figyelni?

Az egyik legfontosabb szempont a biztonság: az ózon nagy oxidációs képessége miatt toxikus gáz, és belélegezve károsíthatja a légzőrendszert, szemet, légúti irritációt, gyulladást okozhat – különösen gyerekek, idősek vagy légzőszervi betegségben szenvedők esetén. Emiatt ózonos fertőtlenítést kizárólag emberek távollétében, zárt térben, professzionális generátorokkal szabad végezni.

