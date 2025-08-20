Közel egymillió ember lakhelyén nincs állandó háziorvosi ellátás

Takács Péter egészségügyi államtitkár nemrégiben tagadta a korábbi sajtóhírekben szereplő állítást, miszerint egymillió embernek nincs háziorvosa Magyarországon. A Telex cikke most árnyalta a képet több igazolt forrásra hivatkozva.

Az elöregedés sem segít

"2010 januárjától 2024 júliusáig összesen 5,8-szorosára nőtt a betöltetlen háziorvosi praxisok száma Magyarországon. Ez az adat 8,3-szoros növekedést mutat a felnőtt háziorvosi praxisok esetén és még ennél is drámaibb, 10,9-szeres változást a házi gyermekorvosi praxisok terén, ráadásul a háziorvosi korfa elöregedése miatt a jövőben a háziorvoshiány borítékolhatóan tovább mélyül" - írta a Qubit portál még februárban a TÁRKI kutatóintézet adataira támaszkodva. Hozzáteszik: a betöltetlen 902 praxis ellátási területéhez 1 245 256 lakos tartozik.

Fotó: Getty Images

Az Országos Kórházi Főigazgatóság tavaly októberben közölt adatai szerint 1405 olyan magyarországi településen nincs helyi háziorvosi ellátás, ezekről mintegy félmillió embernek utazni kell az ellátásért. További mintegy négyszázezer ember lakhelyén van egészségügyi szolgálat, de nincs állandó háziorvos - ezt helyettesítéssel oldják meg. Vagyis attól nem kell tartani, hogy bárki ellátás nélkül marad, a hozzáférés viszont nehezített, a várakozási idők hosszabbak így.

Háromszáz mostoha település

Az elérhető legfrissebb adatok szerint mindenesetre mintegy háromszáz településen van betöltetlen praxis. "A tavaly októberi adatok szerint tehát 925 286 ember lakhelyén nem volt állandó háziorvosi ellátás” – írja a telex összegző cikke.a Magyar Orvosi Kamara külön tájékoztatót honlapot hozott létre, ahol követhető az aktuális helyzet.



