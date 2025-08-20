Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +31°
Nincs front

Közel egymillió ember lakhelyén nincs állandó háziorvosi ellátás

K.Z.
Szerző K.Z.

Orvoshiány van, de szükség esetén mindenki ellátáshoz jut - ha nem is helyben.

Takács Péter egészségügyi államtitkár nemrégiben tagadta a korábbi sajtóhírekben szereplő állítást, miszerint egymillió embernek nincs háziorvosa Magyarországon. A Telex cikke most árnyalta a képet több igazolt forrásra hivatkozva.

Az elöregedés sem segít

"2010 januárjától 2024 júliusáig összesen 5,8-szorosára nőtt a betöltetlen háziorvosi praxisok száma Magyarországon. Ez az adat 8,3-szoros növekedést mutat a felnőtt háziorvosi praxisok esetén és még ennél is drámaibb, 10,9-szeres változást a házi gyermekorvosi praxisok terén, ráadásul a háziorvosi korfa elöregedése miatt a jövőben a háziorvoshiány borítékolhatóan tovább mélyül" - írta a Qubit portál még februárban a TÁRKI kutatóintézet adataira támaszkodva. Hozzáteszik: a betöltetlen 902 praxis ellátási területéhez 1 245 256 lakos tartozik.

Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images

Az Országos Kórházi Főigazgatóság tavaly októberben közölt adatai szerint 1405 olyan magyarországi településen nincs helyi háziorvosi ellátás, ezekről mintegy félmillió embernek utazni kell az ellátásért. További mintegy négyszázezer ember lakhelyén van egészségügyi szolgálat, de nincs állandó háziorvos - ezt helyettesítéssel oldják meg. Vagyis attól nem kell tartani, hogy bárki ellátás nélkül marad, a hozzáférés viszont nehezített, a várakozási idők hosszabbak így. 

Háromszáz mostoha település

Az elérhető legfrissebb adatok szerint mindenesetre mintegy háromszáz településen van betöltetlen praxis. "A tavaly októberi adatok szerint tehát 925 286 ember lakhelyén nem volt állandó háziorvosi ellátás” – írja a telex összegző cikke.a Magyar Orvosi Kamara külön tájékoztatót honlapot hozott létre, ahol követhető az aktuális helyzet.

Ez is érdekelhet


Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

háziorvos orvoshiány praxis

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +31 °C
Minimum: +13 °C

Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben még nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén - általában kevés helyen - már előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 30 és 34 fok között várható. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra