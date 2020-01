Szezámmag: miért jó?

Ahogy szerencsésen divatba jött a kelet-ázsiai konyha, és egyre több híve van nálunk is az egészséges táplálkozásnak, úgy vált egyre ismertebbé a szezámmag.

Ismerjük meg! A szezám, latin nevén Sesamum indicum trópusi, egyéves lágyszárú növény. Körülbelül egy- másfél méter magasra nő, szára és tojásdad alakú levele szőrös, kétajkú, harang formájú, rózsaszínű virágai vannak. Toktermései egyenként több tucatnyi, az egész növény pedig több száz magocskát érlel, ezek sárga vagy barnás színűek, csepp alakúak.



A szezám már ötezer évvel ezelőtt, az ókori Indiában is termesztett növény volt, onnan Kínán és Japánon keresztül terjedt el aztán világszerte a mediterrán éghajlati öv országaiba. Az ókor nagy birodalmaiban (például a hieroglifák tanúsága szerint Egyiptomban, valamint Asszíriában, Rómában is) szinte kivétel nélkül ismerték és nagyra becsülték ezt a növényt, elsősorban a magjaiból préselhető olajért, illetve mert gyógyító, erőt adó, férfiasságot fokozó hatást tulajdonítottak neki. A Sesanum növénycsaládnak 18 faja van, rokonai között félcserjék is vannak, legtöbb változatát Indiában ismerik és termesztik, de mára Ázsia, Afrika, Közép- és Dél-Amerika trópusi éghajlatú országaiban hatalmas területen termesztik. Kedvelt a két, illetve négy rekeszes toktermésű fajtaváltozata is.

Miért jó? A szezám parányi magvait összetételük rendkívül értékes táplálékká teszi. Telítetlen zsírsavakat nagy arányban tartalmaz, tömegének több mint felét olaj teszi ki. Jelentős mennyiségű A-, B1-, B2-, koleszterincsökkentő hatású illetve akadályozza az érfalakon a plakk-képződést. A szezám parányi magvait összetételükteszi. Telítetlen zsírsavakat nagy arányban tartalmaz, tömegének több mint felét olaj teszi ki. Jelentős mennyiségű A-, B1-, B2-, E-vitamin van benne. Kalciumban különösen gazdag, de más ásványi anyagoknak, így például káliumnak, foszfornak, magnéziumnak, vasnak is bőséges forrása. Lecitin-, szezamintartalma miatt a fogyasztása a magas koleszterinszintűeknek különösen előnyös, szív- és érvédő táplálék, mivel

A szezámmagból préselt szezámolaj B-, D- és E-vitamint, értékes aminosavakat, foszforsavat és lecitint tartalmaz. Nagy energiatartalma - 570 kilokalória van 100 grammjában - és vitaminjai, antioxidánsai miatt hatékony roboráló szer. Gazdagabb kalciumban, mint például a tehéntej, így fogyasztása segíthet elkerülni a csontritkulást.

A szezámmagból préselt olaj is bőségesen tartalmaz vitaminokat és aminosavakat

Már az ókorban is gyógyhatásúnak tartották, például Hippokratész a szezámmagot általános gyengeség, szívelégtelenség, epe és májbántalmak esetén ajánlotta. Olaja bőrvédő, bőrregeneráló szernek számított, például égési sérülések esetén alkalmazták, a hölgyek pedig fiatalító, szépítő hatású csodaszerként tartották számon. Ma számos ország gasztronómiai kultúrájában illetve természetgyógyászati ajánlásaiban szerepel.

Vegetáriánusoknak értékes fehérjéi miatt különösen érdemes az étrendjükbe illeszteni, de mindenkinek ajánlható, aki emésztési gondokat (például székrekedést, máj- és epebajokat), érrendszeri betegségeket szeretne elkerülni vagy enyhíteni, vagy pedig a szervezetének immunvédelmét erősítené. Újabb kutatások szerint a szezámolaj a bőr védelmében is bevethető: akadályozza, késlelteti a melanóma kialakulását, a bőr rosszindulatú daganatos sejtjeinek szaporodását.

Hogyan fogyasszuk? Legjobb, ha mindig van otthon szezámmag, hiszen számtalan ételféleség gazdagítható vele. Édes és sós pék- és házi készítésű süteményeket is gyakran szórják meg vele, növelve azok élvezeti és tápértékét. Kelt tésztákba is belekeverhető, nyersen és pirítva is. Jó tudni, hogy a magban lévő tápanyagok a szervezetben jobban hasznosulnak, ha a magot egy kicsit megtörik vagy legalább durvára darálják, mivel amúgy a mag a "fél fogunkra sem elég" - a kis mérete miatt nehéz szétrágni. Bármilyen rántott étel készítésekor a panír zsemlemorzsájába keverve mutatósabbá és egészségesebbé tehetjük azt. Mivel a szezámmag meglehetősen semleges ízű, így Legjobb, ha mindig van otthon szezámmag, hiszen számtalan ételféleség gazdagítható vele. Édes és sós pék- és házi készítésű süteményeket is gyakran szórják meg vele, növelve azok élvezeti és tápértékét. Kelt tésztákba is belekeverhető, nyersen és pirítva is. Jó tudni, hogy a magban lévő tápanyagok a szervezetben jobban hasznosulnak,, mivel amúgy a mag a "fél fogunkra sem elég" - a kis mérete miatt nehéz szétrágni. Bármilyen rántott étel készítésekor a panír zsemlemorzsájába keverve mutatósabbá és egészségesebbé tehetjük azt. Mivel a szezámmag meglehetősen semleges ízű, így müzlikbe és bármilyen salátába beletehető egy-egy kanállal belőle.

A szezámolaj párolt zöldségekhez, salátákhoz használható fel, illetve, a pirított szezámmagból préselt fűszerolaj leveseknek, főzelékeknek is adhat sajátos aromát. Mivel erősen hőérzékeny, ezért sütésre nem alkalmas, kerülni kell a hosszas vagy magas fokú hőhatást, sőt, legszerencsésebb a már elkészült ételbe belekeverni.

Tippek-tanácsok Mindazoknak, akiknek nagy tápértékű, energiadús, vitaminban gazdag, erősítő táplálékra van szükségük, fogyasszanak rendszeresen szezámmagot: a gyerekek, a kamaszok, gyermeket váró és a szezámmag is előidézheti a túlérzékenységet: e két táplálék között ugyanis az ún. keresztallergia áll fenn.

Masszázshoz nagyon jól használható a Mindazoknak, akiknek nagy tápértékű, energiadús, vitaminban gazdag, erősítő táplálékra van szükségüka gyerekek, a kamaszok, gyermeket váró és szoptató kismamák , a betegségből lábadozók, a szigorú növényi étrendet tartók, a változó korban lévők számára egyaránt hasznos. Egyszerű, ősi recept például a mézzel kevert szezámmag, amelyet a Római Birodalom katonái is ismertek (csaták előtt ezzel igyekeztek harci lendületüket fokozni), de a számos arab országban népszerű édességnek, a halvának is alapja. Fontos tudnivaló azoknak, akiknél a dió fogyasztása allergiás tüneteket vált ki, hogy esetükbent: e két táplálék között ugyanis az ún. keresztallergia áll fenn.Masszázshoz nagyon jól használható a szezámolaj , mivel értékes anyagai minden más olajénál könnyebben áthatolnak a bőrön.