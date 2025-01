Dió: védi az agyat és az emésztést is segíti

Amit a diófélékről tudni érdemes

A diófélék közé soroljuk a közönséges diót, kesudiót, makadámia diót, paradiót, pekándiót, a törökmogyorót, a mandulát, a pisztáciát és a földimogyorót. Több tudományos kutatás is alátámasztotta már, hogy a diófélék, és olajos magvak rendszeres fogyasztása segíthet a szív- és érrendszeri-, és egyes daganatos betegségek megelőzésében. Egészségünk védelme érdekében rendszeres fogyasztásuk sok haszonnal járhat a szervezetünk számára.

A dió:

- gazdag folsavban,

- B1-, B2-, B3-, B5-és B6-vitaminokban, így jó hatással van az idegrendszer működésére

- antioxidáns-hatású tokoferolokban,

- a koleszterin felszívódását lassító fitoszterolokban

- fontos kalcium-, magnézium- és kálium beviteli forrás

- szerepe van az erek egészségének fenntartásában

- omega-3 zsírsavforrás

- polifenol (például ellagitannin) tartalma miatt gyulladáscsökkentő tulajdonsága is van

- csökkenti a vastagbélrák kialakulásának esélyét

- gazdag többszörösen telítetlen zsírsavakban (PUFA-k: alfa-linolénsav, ALA),

- rostban dús élelemforrás

- cinktartalma is magas

Egyre több bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a diófogyasztás is pozitívan járulhat hozzá a bél mikrobiom megfelelő működéséhez, ugyanis a kutatások szerint növeli a bélrendszerben található jótékony baktériumok mennyiségét.

Kimutatták azt is, hogy a dióban található antioxidánsok és gyulladáscsökkentő polifenolok javíthatják az agyműködést és lassíthatják az öregedéssel járó szellemi h

Fogyasztása jó hatással van az idegrendszer működésére. Fotó: Getty Images

Hogyan együk a diót?

A dió fogyasztásával kapcsolatban is fontos a mértékletesség betartása. Bár az íze csábító, és legszívesebben egész nap nassolnánk, de jobb, ha odafigyelünk a bevitt mennyiségre. Ugyanis kalóriadús élelemről van szó. Egy korábbi tanulmány szerint, a szervezet 21%-kal kevesebb energiát vesz fel belőle, mint amennyi tápanyagtartalma alapján elvárható lenne. A dietetikusok táplálkozási ajánlása szerint, hetente 2-3 alkalommal fogyasszunk, egy mindössze kis maréknyi diófélét.

Fontos tudnunk, hogy a leggyakoribb allergének között is szerepel a dió.

A diót fogyaszthatjuk nyersen is, de élvezeti értéküket nagymértékben javítja, ha szárazon megpirítjuk. Süteménybe keverve, töltve is érdemes figyelmet fordítani az ajánlott napi mennyiségre. A diófélék, olajos magvak praktikus, egészséges opciók tízóraira vagy uzsonnára is, hiszen jól adagolhatók, könnyen szállíthatóak, hűtést nem igényelnek és jól bírják a napközbeni tárolást – írja ajánlásában a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. A hidegen sajtolt dió-, mogyoró-, lenmag-, szezámmag olajokat, értékes telítetlen zsírsavtartalmuk miatt érdemes beilleszteni étrendünkbe. Viszont ügyeljünk arra, hogy könnyen avasodnak, ezért csak kis mennyiségben tároljuk sötét, jól záródó üvegben.