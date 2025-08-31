Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ez a zöldség az időskori magas vérnyomás ellenszere – 60 felett naponta kétszer kell fogyasztani

Szuda Sándor
Szerző Szuda Sándor

Egy új kutatás szerint jelentősen mérsékelheti a magas vérnyomást időskorban a rendszeres céklafogyasztás.

Hosszú távon a kezeletlen magas vérnyomás súlyos szövődményekhez vezethet: a többi között egyaránt fokozza a szívinfarktus, a stroke és a szívelégtelenség kockázatát. Korábbi kutatásokból már ismert, hogy a nitrátokban gazdag élelmiszerek rendszeres fogyasztása segíthet kordában tartani a vérnyomásértékeket. Az Exeteri Egyetem kutatóinak legfrissebb adataiból pedig úgy tűnik, különösen idősek számára lehet javasolt, hogy gyakran szerepeljenek az étrendjükben olyan zöldségek, mint a cékla.

céklalé
A cékla rendszeres fogyasztása segítheti rendezni a vérnyomásproblémákat időskorban. Fotó: Getty Images

Így segít a cékla a vérnyomásproblémákon

Mint az az egyetem közleményében olvasható, szervezetünknek nagy szüksége van nitrátokra, amelyek nitrogén-monoxiddá alakulva közreműködnek az erek egészséges működésében, ezáltal a vérnyomás szabályozásában is. Nitrátokhoz elsősorban rendszeres zöldségfogyasztás révén juthatunk hozzá. Csakhogy ez még nem minden! A szájüregben élő hasznos és kártékony baktériumok egyensúlyának felborulása ugyanis gátolhatja a nitrátok nitrogén-oxiddá alakulását, annak minden előnyével együtt. Az új kutatás eredményei ugyanakkor arra utalnak, hogy a céklalé segíthet visszaállítani időskorban a mikrobiom egyensúlyát, számottevően csökkentve a vérnyomást.

Vizsgálataik során a kutatók 39 fiatal felnőttet és 36 idős (60 év feletti) önkéntest toboroztak egy kísérlethez. Minden résztvevő két héten keresztül naponta kétszer fogyasztott nitrátgazdag céklalevet, majd két hét szünetet követően újabb két hétig naponta kétszer nitrátmentes céklalevet placebo gyanánt. Eközben a kutatók több alkalommal is mintát vettek tőlük génszekvenálás céljából, azaz hogy nyomon tudják követni, milyen baktériumok és milyen arányban voltak jelen a kísérleti alanyok szájüregében. Így derült fény arra, hogy a céklalé főként az idősebbek körében képes pozitív irányba terelni a szájüregi mikrobiom összetételét, illetve hogy a placebóhoz képest jelentősen nagyobb vérnyomáscsökkenést idéz elő a fogyasztása.

„Ismert, hogy a nitrátgazdag étrendnek bőven akadnak egészségügyi előnyei. Az idősek szervezetében viszont kevesebb nitrogén-oxid termelődik a korral, miközben hajlamosabbak a magas vérnyomásra, amely komoly szív- és érrendszeri szövődményekkel hozható kapcsolatba” – fogalmazott Anni Vanhatalo, az Exeteri Egyetem professzora, a Free Radical Biology and Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány első szerzője. Hozzátette, jelentősen javíthatja az egészségüket, ha az idős emberek több nitrátban gazdag zöldséget fogyasztanak. Jó hír, hogy ha nem is szeretik a céklát, bőven akadnak még alternatívák, mint a spenót, a rukkola, az édeskömény, a zeller és a kel.

cékla céklalé magas vérnyomás

