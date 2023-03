Jelek, amelyek vastúlterhelődésre utalnak

Az olasz Alpokban tapasztalható súlyos hóhiány a nyár folyamán a víztározók készleteit és a Pó folyó vízszintjét is veszélyezteti – közölték a Nemzetközi Környezetfigyelő Központ (CIMA) szakértői. Arra is figyelmeztetnek, hogy mindez az áramtermelésre is hatással lesz, ráadásul Svájcban és Franciaországban is vízhiány lehet, ami csak fokozza az energiaválság hatásait.