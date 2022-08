A tápanyaghiány következménye lehet pszichológiai rendellenesség, az öregkori kognitív hanyatlás, sőt fejlődési rendellenesség is. Ráadásul, mint az embereken és állatokon egyaránt elvégzett kísérletek bebizonyították, egyes tápanyagok hatására a különböző kognitív funkciók, mint a memória vagy a tanulás sokkal jobban működnek. Ezért fontos, hogy rendszeresen juttassunk szervezetünkbe az agy szempontjából nélkülözhetetlen tápanyagokat - a medicaldaily.com gyűjtése alapján most össze is szedtük a hat legfontosabbat.

1. Tiamin (B1-vitamin)

A vitaminok B-csoportja rendkívül fontos az egészséges agy szempontjából. A tiamin megtalálható az agyban és az idegsejtekben egyaránt, hozzájárul az idegi impulzusok továbbításához. A B1-vitamin-hiány olyan betegségek okozója lehet, mint a Korsakoff-szindróma, mely olyan memóriazavarokat okozhat, mint amit a krónikus alkoholisták tudnak produkálni.

2. Folsav (B9-vitamin)

Többféle élelmiszerből is kinyerhető ez a nagyon fontos vitamin, például spenótból, spárgából vagy lencséből. A szervezetbe jutó B9-vitamin fele a májban tárolódik, ezért van az, hogy a B-vitamin-hiány gyakran vezet májkárosodáshoz. A folsav fontos szerepet játszik az aminosavak szintézisében, és az idegszövetek termelődésében. A kutatások szerint egy folsavkúra akár 8 héten át is képes felturbózni az ember memóriáját.

A C-vitamin is elengedhetetlen az agy megfelelő működéséhez. Fotó: Getty Images

3. Aszkorbinsav (C-vitamin)

Keveseknek kell bemutatni az agyban óriási koncentrációban megtalálható vitamin áldásos hatásait. Az erős antioxidáns vitamin citrusfélékből és egyes zöld levelű zöldségekből nyerhető ki a leghatékonyabban. A dopamin szintézisét végző vitamin az agyat is megvédi az oxidatív stressztől. Mivel a szervezet nem képes tárolni a C-vitamint , ezért napi rendszerességgel kell legalább 90 milligrammot juttatni számára.

4. Kalcium

Az egyik legfontosabb ásványi anyag, ami nem csak a csontok, de az agy szempontjából is kritikus. Fontos szerepet játszik ugyanis az idegsejtek közti kommunikációban, és az idegek ingerfelvevő képességének szabályozásában is. Ha alacsony a test kalciumszintje az sokféle egészségügyi gondokat okozhat, még szerencse, hogy a csontjaink nagy mennyiségben tárolnak belőlük.

5. Magnézium

A magnézium az az anyag, ami a B-vitaminokat aktívvá teszi, azaz hiába szedünk rengeteget a vitaminokból magnézium nélkül azok semmit sem érnek a test szempontjából. A magnézium emellett jó hatással van a memóriára, és a sejtek membránjainak impulzustovábbító képességére. Mivel a kalciummal együtt szabályozzák az idegek ingerlékenységét, hiánya akár neurológiai betegségekhez is vezethet.

6. Cink

Noha pontosan a tudósok sem értik miért, a cinkhiány képes komoly neurológiai és pszichológiai problémákat okozni. A Parkinson- és Alzheimer-kórban szenvedőknél például kimutatták, hogy a cink-homeosztázisuk nem működik megfelelően. A tökmag, a marhahús, a rák mind kiváló cinkforrások a szervezet számára.