A szódabikarbóna sem jó mindenre: népszerű, de veszélyes TikTok-hack terjed

„Egy kanálnyi szódabikarbónával csökkentheted a paradicsomleves vagy -szósz savtartalmát, így az étel egy kicsit jobb ízűvé válik, és kevésbé lesz ártalmas a refluxbetegséggek küzdőknek” – állítják egy Instagram-videóban, de a TikTokon is számtalan hasonló tartalom terjed futótűzszerűen.

Problémás lehet a szóbabikarbóna fogyasztása

Ahogy arra több hozzászóló és fórumozó is felhívta a figyelmet, az „a spoonful in tomato soup” elnevezésű hack az étel savasságát ugyan valóban csökkentheti, de „cserébe” számos kedvezőtlen változást is előidéz az élelmiszerekben. „A szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbonát) hozzáadása számos tápanyagot károsít, például a C-vitamint, a D-vitamint, a riboflavint, a tiamint és egy esszenciális aminosavat. Túl nagy mennyiségben ráadásul szívritmuszavarokat is okozhat” – mutatott rá az egyik kommentelő.

A Quorán Meg Osterby nyugdíjas kémikus-biokémikus arról írt, hogy a sütőpor vagy a szódabikarbóna tényleg semlegesítheti a savat, ám mint minden kémiai reakcióban, itt is nagyon fontos a savmolekulák és a bázismolekulák aránya. A szódabikarbónát mindig csak apránként szabad hozzáadni az ételhez, és mindig várjuk meg, amíg az teljesen feloldódik, illetve főzzük tovább a fogást legalább 20 percig.

Fontos továbbá, hogy szódabikarbóna a feloldódás után sóként marad vissza az ételben, tehát sósabbá teszi azt. Ha tehát szódabikarbóna használatát tervezzük, akkor a recept szerinti sómennyiséget mindig csökkentsük, máskülönben túlzott sóbevitelt, vérnyomás-emelkedést és izomgörcsöket kockáztatunk.

Reflux esetén mégsem olyan jó ötlet!

A Healthline által megkérdezett szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a rendszeres szódabikarbónafogyasztás puffadáshoz, hányáshoz, és tápanyag-felszívódási problémákhoz is vezethez. Emellett, bár nagy lehet a kísértés, hogy savsemlegesítő hatása miatt reflux esetén is bevessük a szódabikarbónát, ez nem ajánlott. Hatása ugyanis csak rövid ideig tartana, ráadásul még akár ronthat is az állapotunkon. A gyomorban létrejövő pezsgés miatt a nyelőcső alsó záróizma kinyílik, emiatt pedig fokozódik a gyomorsav nyelőcsőbe való visszaáramlásának kockázata.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images