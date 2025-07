Ez a gyakori betegség a nyelőcsőrák kialakulásával is összefüggésben áll: sok magyart érint

A gyakori gyomorégés és a savas felböfögés már önmagában is nagyon kellemetlen lehet, megfelelő kezelés nélkül viszont a reflux súlyos szövődményekbe is torkollhat.

A kezeletlen reflux egyik legsúlyosabb következménye

A kezeletlenül hagyott reflux legtöbbször nyelőcsőgyulladáshoz vezet, hosszabb távon pedig akér heges nyelőcsőszűkület is kialakulhat. A sav miatti felmaródások miatt akár erőteljes vérzés, illetve nyelőcsőfali perforáció is felléphet. A hosszú évekig fennálló reflux Barrett-szindrómát is okozhat, amely 30-40 százalékos eséllyel később rosszindulatú daganattá is fajulhat.

Bizonyított, hogy összefüggés van a nyelőcsőrák előfordulásának kockázata, valamint a gyomorégés gyakorisága és súlyossága között. Egy tanulmány szerint például a reflux 20 évnél további fennállása akár a 16-szorosára, a súlyos gyomorégés pedig a 20-szorosára is növelheti a rák kockázatát.

A nem kezelt reflux egyéb súlyos szövődményei

A kezeletlen – vagy nem megfelelően kezelt – reflux egyébként nem kizárólag a nyelőcsőben okozhat kellemetlen szövődményeket. Mutatjuk, milyen, úgynevezett nyelőcsövön kívüli panaszokhoz vezethet még a gyakori gyomorsav-visszaáramlás. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

