5 gyógynövény, amely segít gyorsabban elaludni – Ezeket próbáld ki, ha természetes módszert keresel

A nyugodt éjszakai pihenést számos tényező megakadályozhatja, például a túlzott stimuláció, a szorongás és a fokozott stressz is. Egy nyugtató hatású tea azonban segíthet ellazulni és könnyebben elaludni, hogy tested és elméd is megkaphassa a neki járó, jól megérdemelt pihenést.

5 gyógynövény a jobb alvásért

Ha esti rutinodba beilleszted egy csésze gyógytea elszürcsölgetését, az nagyon hatékony módja lehet alvásminőséged javításának. A gyógynövényekben található nyugtató vegyületek ráadásul jellemzően gyengédebben hatnak, illetve kevesebb mellékhatással is járnak, mint az altatószerek. Mutatjuk, milyen növények közül érdemes válogatnod – a részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

Figyelem! Általánosságban elmondható, hogy gyerekeknek kizárólag orvosi jóváhagyással szabad nyugtató hatású gyógynövényekből készült teát adni. De felnőttként sem árt az óvatosság: vedd figyelembe a rendszeresen szedett gyógyszereidet és az aktuális egészségi állapotodat, ha pedig bizonytalan vagy, inkább konzultálj orvosoddal vagy gyógyszerészeddel!

További hasznos tippek a jó alváshoz

A gyógyteák nem tartalmaznak koffeint, így ebben a tekintetben nem akadályozzák a nyugodt alvást. Esetleges vízhajtó hatásukkal azonban számolni kell, ezért maximum egy csészével fogyassz belőlük, és legkésőbb a lefekvés előtt egy órával idd meg az utolsó kortyokat is! Így elkerülheted, hogy néhány óra alvás után felébredj arra, hogy pisilned kell.

Az alvásminőséget tovább javíthatod, ha estére fokozatosan csökkented a téged érő ingerek mennyiségét, illetve kialakítasz egy fix időbeosztást és esti rutint. Mindennap nagyjából ugyanabban az időben feküdj le és kelj fel, a hálószobád pedig csendes, sötét és hűvös legyen! Vacsorára ne egyél fűszeres vagy nehéz ételeket, valamint az ébrenléted utolsó 4 órájában már semmiképpen se fogyassz koffeint és alkoholt!

