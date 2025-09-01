Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +28°
Nincs front

5 gyógynövény, amely segít gyorsabban elaludni – Ezeket próbáld ki, ha természetes módszert keresel

P.K.
Szerző P.K.

A jó éjszakai alvás elengedhetetlen egészség hosszú távú megőrzéséhez. Mutatjuk, mely gyógynövények segíthetnek a könnyebb elalvásban.

A nyugodt éjszakai pihenést számos tényező megakadályozhatja, például a túlzott stimuláció, a szorongás és a fokozott stressz is. Egy nyugtató hatású tea azonban segíthet ellazulni és könnyebben elaludni, hogy tested és elméd is megkaphassa a neki járó, jól megérdemelt pihenést.

5 gyógynövény a jobb alvásért

Ha esti rutinodba beilleszted egy csésze gyógytea elszürcsölgetését, az nagyon hatékony módja lehet alvásminőséged javításának. A gyógynövényekben található nyugtató vegyületek ráadásul jellemzően gyengédebben hatnak, illetve kevesebb mellékhatással is járnak, mint az altatószerek. Mutatjuk, milyen növények közül érdemes válogatnod a részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

kamillatea fehér csészében
valeriánatea üveg csészében és kancsóban, mellette néhány egész macskagyökér
levendulatea fehér csészében
golgotavirág-tea üveg csészében
citromfűtea&nbsp;üveg csészében
5 fotó

Figyelem! Általánosságban elmondható, hogy gyerekeknek kizárólag orvosi jóváhagyással szabad nyugtató hatású gyógynövényekből készült teát adni. De felnőttként sem árt az óvatosság: vedd figyelembe a rendszeresen szedett gyógyszereidet és az aktuális egészségi állapotodat, ha pedig bizonytalan vagy, inkább konzultálj orvosoddal vagy gyógyszerészeddel!

További hasznos tippek a jó alváshoz

A gyógyteák nem tartalmaznak koffeint, így ebben a tekintetben nem akadályozzák a nyugodt alvást. Esetleges vízhajtó hatásukkal azonban számolni kell, ezért maximum egy csészével fogyassz belőlük, és legkésőbb a lefekvés előtt egy órával idd meg az utolsó kortyokat is! Így elkerülheted, hogy néhány óra alvás után felébredj arra, hogy pisilned kell.

Az alvásminőséget tovább javíthatod, ha estére fokozatosan csökkented a téged érő ingerek mennyiségét, illetve kialakítasz egy fix időbeosztást és esti rutint. Mindennap nagyjából ugyanabban az időben feküdj le és kelj fel, a hálószobád pedig csendes, sötét és hűvös legyen! Vacsorára ne egyél fűszeres vagy nehéz ételeket, valamint az ébrenléted utolsó 4 órájában már semmiképpen se fogyassz koffeint és alkoholt!

Ez is érdekelhet

Forrásunk volt: 1, 2, 3Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kvíz: rájössz egyetlen állításból, melyik izomról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

gyógynövények alvásminőség gyógynövény elalvási nehézség jobb alvás alvászavar

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +15 °C

Napos idő várható az ország északkeleti, keleti felén több, máshol kevesebb gomolyfelhővel. Északkeleten néhány helyen gyenge záporeső nem zárható ki. A déli, délnyugati szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére többnyire 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Fronthatásra az előrejelzések szerint napközben nem kell számítani, így a frontérzékenyek tünetei sem erősödnek fel.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra