Kvíz: felismered képről a gyógynövényeket?
Egyes gyógynövények – mint például a kamilla vagy a fekete nadálytő – sok háztartásban megtalálhatók gyógytea vagy -krém formájában. De vajon felismered ezeket a növényeket kép alapján?
Délelőtt a keleti, északkeleti harmadban és a nyugati tájakon lehet kissé több a felhő, délután viszont másutt is sok gomolyfelhő képződhet, amelyek a napsütést zavarhatják. Csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor. Ismét erőre kap az északnyugati, nyugati szél, amelyet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Késő estére többnyire 9 és 19 fok közé hűl le a levegő. Fonthatásra ma nem kell számítanunk, így az arra érzékenyek tünetei is fokozatosan enyhülnek.
