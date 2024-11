Percek alatt nyugodt, mély alvást hoz a citromfűtea, ha így fogyasztod

A citromfű (Melissa officinalis) gyógyászati célú felhasználásáról kétezer évre visszamenőleg vannak régészeti bizonyítékok: már az ókori görögök is használták kutyaharapás és köszvény gyógyítására, míg a Római Birodalomban vérzéscsillapítóként alkalmazták. Mint azt a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapjában, a Gyógyszerészet folyóirat 2014. júniusi számában írja Kovács Bernadett, Rédei Dóra és Csupor Dezső, a középkori Európában nyugtató, szélhajtó és görcsoldó hatásáról volt ismert, sőt, alkoholos kivonata népszerű volt a hölgyek körében, mert úgy tartották, fiatalító hatással bír.

A citromfűteának szorongásoldó és nyugtató hatást tulajdonítanak. Fotó: Getty Images

Napjainkban szintén többféle módon felhasználják a citromfüvet a gyógyászatban: fogyasztható teaként, de porított vagy aprított formában, vizes vagy alkoholos kivonatként, illetve illóolajként egyaránt elérhető. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vonatkozó leírása szerint tradicionálisan stresszoldásra és alvászavarok enyhítésére, továbbá olyan emésztőrendszeri panaszok kezelésére szolgálhat, mint a puffadás és a bélgázosság, avagy flatulencia. Gyógyhatású készítmény a citromfű lombleveléből készül, amelyet virágzáskor kell begyűjteni, majd megszárítani.

Hogyan készül a citromfűtea?

Noha számos gyógyszer és táplálékkiegészítő összetevője, a citromfű alkalmazásának ma is a teaként való fogyasztás az egyik legelterjedtebb módja. Külön ízesítés nélkül is kellemes, citromra emlékeztető aromája van, így akár egészséges alternatíva lehet a cukros és szénsavas üdítőitalok kiváltására. Boltokban kapható filteres kiszerelésben, de magunk is elkészíthetjük a teát. Annál is inkább, mert a citromfű házilag is könnyen termeszthető. A MedicalNewsToday cikke szerint a recept mindössze néhány lépésből áll, így kis gyakorlattal is elkészíthetjük otthon.

A frissen szedett citromfűleveleket először öblítsd át alaposan, majd hagyd lecsöpögni. Ezután vékony rétegben szórd szét a leveleket egy tepsiben, majd alacsony hőfokon (40-50 Celsius-fok) tedd be a sütőbe. Nagyon figyelj rá, hogy ne égjenek meg: ha kiszáradtak, azonnal vedd ki a tepsit! A szárított levelek hónapokon keresztül megőrzik aromájukat, ezáltal hosszabb távon is tárolhatók száraz helyen. A teához forralj vizet, majd öntsd a szárított citromfűlevélre. Az arány: 1,5-4,5 gramm levélhez 150 milliliter vízzel számolj. Hagyd ázni nagyjából 5 percig, majd szűrd le. Ízlés szerint adhatsz hozzá cukrot vagy mézet is.

Egyéni érzékenységtől függően naponta egy-három alkalommal javasolt fogyasztani a legjobb hatás elérése érdekében. Nyugtató hatása révén enyhíti a stresszt és a szorongást, illetve segíti az elalvást álmatlanság esetén. Ugyancsak bevethető emésztőrendszeri bántalmak ellen. Sőt, vírus- és baktériumellenes hatást is tulajdonítanak a citromfűnek, ennél fogva hasznos támogatást nyújthat az immunrendszernek felső légúti megbetegedések idején. A tea és általában a citromfű használata biztonságos. Az emberi szervezet jól tolerálja ezt a gyógynövényt, így ritkán fordulnak elő mellékhatások, többnyire akkor is enyhe formában.

Herpesz ellen citromfűvel

Ajakherpesz fellángolása esetén szintén bevethetjük a citromfű forrázatát, kiaknázva a benne rejlő antivirális összetevőket – írja a New York-i Mount Sinai kórház weboldala. Ehhez 2-4 teáskanál szárított levelet kell egy csésze forrásban lévő vízbe áztatni 10-15 percig. Hagyjuk kihűlni, majd áztassunk bele vattapamacsot, azzal bekenve a felhólyagosodott bőrfelületet. A kezelést naponta háromszor megismételve felgyorsítható a herpesz gyógyulási ideje. Gyermekek esetén a megfelelő adagolásról érdemes először házi gyermekorvosunkkal konzultálni.