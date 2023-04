Kiderült, kiknek egészséges a fagyi

A gyerekek télen-nyáron ennék, mi, felnőttek viszont már óvatosabbak vagyunk a fagylalttal, mert nem gondoljuk túl egészségesnek. Ha viszont hihetünk egy új tanulmány eredményének, akkor ezt az álláspontunkat ideje átgondolni, a fagyinak ugyanis lehet egészségügyi előnye is – írja a The Atlantic.

A fagyi váratlan hatása a cukorbetegekre

A Harvard Egyetem táplálkozástudományi tanszékének egyik doktorandusza, Andres Ardisson Korat különös következtetésre jutott egyik tanulmánya során. Arra jött rá, hogy a cukorbetegek esetében napi egy pohár fagylalt elfogyasztása összefüggésbe hozható a szívproblémák alacsonyabb kockázatával – számolt be a The Atlanticra hivatkozva a Deseret.com.

Korat szerint is – idézzük – „kevés plauzibilis biológiai magyarázat van ezekre az eredményekre”, a tudóstársadalom pedig egyenesen értetlenül áll a dolog előtt. Mert hát, hogy lehet egy tejes, cukros, fagyasztott édesség bármilyen szempontból is egészséges?!

Meglepő hatása lehet a fagylaltnak az egészségünkre. Fotó: Getty Images

A Harvard táplálkozástudományi csoportját nem is hagyta nyugodni a dolog, és folytatták a válaszok keresését. A kutatók több éven keresztül elemezték a korábbi tanulmányokat, új hipotéziseket fontolgattak és több tucatnyi tesztet végeztek. Az is kiderült, hogy nem Korat tanulmánya volt az első, amely ilyen eredményeket hozott.

A Harvard kutatóinak egyik vizsgálata a 2-es típusú cukorbetegségről és a tejtermékekről 2005-ben jelent meg – ez 1986 és 1998 között gyűjtött adatokon alapult. A kutatók azt állították, hogy az alacsony zsírtartalmú tejtermékek nagyobb mértékű fogyasztása összefüggésbe hozható a cukorbetegség alacsonyabb kockázatával.

Az eredmények szerint azoknál a férfiaknál, akik naponta két vagy több adag sovány vagy alacsony zsírtartalmú tejet fogyasztottak, 22 százalékkal alacsonyabb volt a cukorbetegség kockázata. Azok a férfiak, akik hetente két vagy több adag fagylaltot fogyasztottak, a tanulmány szerint ugyanilyen eredményeket értek el.

Az elmúlt évek alatt több tanulmány is hasonló következtetésre jutott. Bár az eredmények továbbra is zavarba ejtik a kutatókat, azt még senkinek nem sikerült bizonyítani, hogy tévesek lennének. Fontos persze azt is kiemelni, hogy a cukorbetegeknek minden édességgel nagyon óvatosan kell bánniuk, a vércukorszintjük rendszeres ellenőrzése mellett pedig a kezelőorvosukkal is javasolt konzultálni az étrendjükről.

