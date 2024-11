Gyógyszeres fogyás: ki kérheti?

Világszerte a népesség egyre nagyobb hányada küzd súlyproblémákkal, és Magyarországon is a felnőtt lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. A felesleges kilók nemcsak Esztétikailag zavarhatják az érintetteket, de testi funkcióra is komoly megterhelést rónak. Ezáltal olyan krónikus betegségek forrásává válhat az elhízás, mint a 2-es típusú cukorbetegség, különböző szív- és érrendszeri megbetegedések, a porckopás, vagy akár rosszindulatú daganatok.

Nyilvánvaló tehát, hogy egészségünk érdekében törekednünk kell a normál testsúly elérésére és megőrzésére hosszú távon. A testtömeg értékelésére a testtömegindex (BMI) kiszámítása az egyik legelterjedtebb módszer, amely lényegében azt mutatja meg, hogy súlyunk hogyan aránylik magasságunkhoz. Felnőtteknél a 18,5 és 25 közötti BMI-érték jelzi a normált testsúlyt, míg 25 és 30 között túlsúlyról, 30 felett elhízásról beszélünk.

Ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni súlyfeleslegünktől, egy fontos szabályt kell betartanunk: testünk energiafelhasználása haladja meg az energiabevitelünket. Így ugyanis a szervezet nem fog energiát tartalékolni a zsírszövetekben, sőt, kénytelen lesz a meglévő tartalékaihoz nyúlni, ami értelemszerűen fogyást eredményez. Energia-háztartásunkra kétféleképpen tudunk életmódunkon keresztül hatni: testmozgással növelhetjük az energiafelhasználásunkat, átgondolt, mértékletes táplálkozással pedig csökkenthetjük az energiabevitelünket. Ez jelenti tehát a fogyáshoz vezető életmódváltás alapját.

Kinek ajánlott gyógyszer a fogyáshoz?

Bár első olvasatra egyszerűnek tűnhet a fogyás fenti receptje, valójában számos buktató van, amely gátat szabhat a sikeres súlycsökkentésnek. Különösen nehéz például elkezdeni az életmódváltást, ezért ilyenkor minden segítség jól jöhet. Itt jönnek képbe a fogyást segítő gyógyszerek, pontosabban Magyarországon a liraglutid nevű hatóanyag. A liraglutid az úgynevezett GLP-1-receptor-agonisták csoportjába tartozó készítmény, amelyekről korábbi cikkünkben részletesen olvashatsz. Röviden egy olyan gyógyszerről van szó, amelyet eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de utóbb kiderült róla, hogy a testsúlykontrollra is nagyon előnyösen hat.

A liraglutid jelentősen megkönnyítheti az életmódváltást és a fogyást.Fotó: Getty Images

A GLP-1 nem más, mint a glukagonszerű peptid-1 hormon, amely a bélcsatornában termelődik étkezés hatására. Ezután a felszabaduló hormonlöket egyrészt serkenti az inzulinelválasztást (csökkentve ezáltal a vércukorszintet), másrészt lassítja a gyomorürülést és az agyi központokban az étvágyat is mérsékli, fokozva a teltségérzetet. Az említett gyógyszerek a GLP-1 hatását utánozzák a szervezetben, magyarán ezeket szedve csökken az éhség, ami megkönnyíti a fogyást.

Többféle hatóanyag is forgalomba került a világon ebben a gyógyszercsoportban, de itthon egyelőre kizárólag a liraglutid érhető el ilyen indikációra. Noha vényköteles szerről van szó, receptet azonban nemcsak szakorvosok, hanem háziorvosok is kiállíthatnak róla. A gyógyszer alkalmazása felnőttek számára 30-as BMI felett javasolt, vagy 27-es testtömegindextől, amennyiben a túlsúly egyéb egészségügyi problémákkal is társul, például cukorbetegséggel, magas vérnyomással, kóros vérzsírszinttel, obstruktív alvási apnoéval.

Így segíti a fogyást a gyógyszer

A szert injekciósan kell beadni naponta egyszer. A terápia kezdetekor vagy dózisemelés esetén előfordulhatnak átmeneti mellékhatások, mint az émelygés és hányás, gyomortáji diszkomfort, székrekedés vagy ritkábban hasmenés, esetleg szívdobogásérzés, szédülékenység, szaporább pulzus. Hosszú távon azonban a gyógyszer a legtöbb betegnél hatékonyan támogatja a súlycsökkentést, és közvetetten a kezelés végeztével is segíti a normál testsúly megőrzését. Fontos hangsúlyozni, hogy a liraglutid az életmódváltás kiegészítésére szolgál, azaz a rendszeres testmozgás és az étrendi reformok bevezetése gyógyszerszedés mellett is elengedhetetlen a sikerhez.

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy mielőtt bárki belevágna a gyógyszeres kezelésbe, célszerű előbb csak életmódváltással próbálkoznia. Annak sikertelensége esetén pedig endokrinológus szakemberrel egyeztetve ellenőriztetni, hogy nem valamilyen hormonzavar okozza-e a fogyási nehézségeket. Amennyiben igen, akkor először a hormonális problémákat kell rendezni, és utána jöhet szóba a fogyást segítő gyógyszer.