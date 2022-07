Mutatjuk, mire esküsznek azok, akiknek sikerült lefogyni

Sokan egyetértenek abban, hogy nem is maga a fogyás a legnehezebb, hanem az eredmény megtartása. Egy felmérés szerint a leadott kilóknak több mint a fele visszakúszik két éven belül, öt év leforgása alatt pedig akár nyolcvan százalékuk is. Persze ez korántsem mindenkinél van így, sőt. Egy friss tanulmányban – amely 6000 olyan alany válaszain alapszik, akik 20 kilót adtak le, és amelynek eredményeiről az eatthis.com is beszámolt – éppen arról esik szó, milyen szabályokhoz tartják magukat azok, akiknek sikerül tartósan is távol tartani a kilókat.

Fontos, hogy elsősorban ne a kilókra, illetve a fogyásra fókuszáljunk, hanem az egészségünkre. Fotó: Getty Images

Az étkezési napló tényleg működik

Csaknem mindenki annyira rászokott annak nyomon követésére, hogy mit evett egy-egy nap során, hogy az álomsúlyuk elérése után is minden egyes napon feljegyezték maguknak az elfogyasztott ételeket és a mennyiségeket. Az egyik alany úgy fogalmazott, szerinte mindennap egy egészséges elhatározással indul: felkelünk, és azt mondjuk magunkban, hogy ma is helyesen táplálkozunk, és le is jegyzünk mindent. „Igazából ez nem is diéta, hanem életmódváltás” – tette hozzá.

A fogyás nem sprint, hanem maraton

Akiknek sikerült a nagy fogyás, illetve a későbbiekben a súly távol tartása is, azok mind úgy gondoltak a kilók leadására, mint egy hosszú távú folyamatra. Akik villámdiétáktól várták a sikert, nagyobb valószínűséggel buktak el.

A súly nem minden

Bár könnyű a testsúlyt motiváló tényezőnek tekinteni, más dolgok is számítanak. Például az, hogy az egészségesebb életmódnak köszönhetően könnyebbnek, energikusabbnak, jobb kedvűnek, önbizalommal telibbnek érezzük magunkat, vagy könnyebb kontrollálni a krónikus betegségeinket. Sokszor ezek az apró győzelmek a legfontosabbak, és ezekért jár igazán az elismerés.

Fókuszáljunk az egészségre

A sikeresen fogyó és súlyukat hatékonyan tartó alanyok közül sokaknak bejött, hogy nem a kilókra, illetve nem a fogyásra fókuszáltak, hanem az egészségükre. A súlycsökkenés pedig, mintegy „kellemes mellékhatásként”, szinte magától jött.