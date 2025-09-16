Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Nyelvbetegségek: ezek a tünetek jelezhetnek bajt – Vörös foltoktól a fekete szőrökig

SZ.S.
SZ.S.

Nyelvünk állapota sokat elárulhat testünkről: vitaminhiányoktól fertőzéseken át egészen súlyosabb betegségekig. Lássuk a leggyakoribb nyelvproblémákat.

Nyelvünk sokat elárul egészségünkről. Bár sok nyelvet érintő elváltozás ártalmatlan és átmeneti, fontos odafigyelni a változásokra. A megfelelő szájápolás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres orvosi ellenőrzés segíthet megelőzni a komolyabb problémákat. Ha bármilyen szokatlan tünetet észlelünk, ne habozzunk orvoshoz fordulni.

fiatal férfi nyelvkaparóval tisztítja a nyelvét
Egyes nyelvtünetek megfelelő higiéniai szokásokkal is rendezhetők, bizonyos panaszokkal viszont érdemes orvost felkeresni. Fotó: Getty Images

A leggyakoribb nyelvtünetek és azok háttere

A nyelv színe, formája, tapintása és megjelenése mind-mind árulkodó jel lehet a testünkben zajló folyamatok kapcsán. Bizonyos tünetek arra figyelmeztethetnek, hogy mindenképpen szükséges az orvosi kivizsgálás. Az alábbiakban összefoglaljuk, melyek ezek.

  • Térképnyelv: ez a jóindulatú állapot a nyelv felszínén megjelenő vörös, sima foltokkal jár, melyek körül fehér perem található. Bár esztétikailag zavaró lehet, nem okoz fájdalmat és nem igényel kezelést. Az ok pontosan nem ismert, de összefüggésbe hozható stresszel, hormonális változásokkal és bizonyos ételekkel.
  • Repedezett nyelv: a nyelv felszínén mély barázdák jelennek meg, melyek gyakran fájdalommentesek. Bár örökletes tényezők is szerepet játszhatnak, a nyelv tisztán tartása fontos, mivel a barázdákban ételmaradékok és baktériumok halmozódhatnak fel. A megfelelő szájhigiénia segíthet megelőzni a kellemetlenségeket.
  • Szőrös nyelv: ez a jelenség akkor alakul ki, amikor a nyelv hámsejtjei nem hámlanak le megfelelően, és elszíneződnek. A leggyakoribb okok közé tartozik a dohányzás, a rossz szájhigiénia, bizonyos gyógyszerek és a szájszárazság. A kezelés az alapvető szájápolás javítását jelenti.
  • Nyelvsorvadás: a nyelv simává válik, mivel a papillák elpusztulnak. Ez fájdalommal, égő érzéssel és ízérzékelési zavarokkal járhat. A leggyakoribb okok közé tartozik a vashiány, B-vitamin-hiány, cinkhiány, valamint a szájban kialakuló gombás fertőzések.
  • Leukoplákia: fehér, nem lekaparható foltok jelennek meg a nyelven, melyek a dohányzás vagy alkoholfogyasztás következményeként alakulhatnak ki. Bár sok esetben ártalmatlan, egyes formái előrehaladott stádiumban szájüregi rákhoz vezethetnek.
  • Fertőzéses eredetű szájnyálkahártya-gyulladás (sztomatitisz): a Herpes simplex vírus okozta fertőzés, mely hólyagok formájában jelenik meg a nyelven és a szájüregben. Fájdalmas, lázzal és nyirokcsomó-duzzanattal járhat. A kezelés antivirális gyógyszerekkel történik.
  • Makroglosszia: a nyelv rendellenes megnagyobbodása, melyet különböző genetikai rendellenességek okozhatnak, például Down-szindróma, Beckwith-Wiedemann-szindróma vagy akromegália. A megnagyobbodott nyelv beszéd- és nyelési nehézségeket, valamint alvási apnoét is eredményezhet.
  • Szájpenész: a Candida albicans gomba okozta fertőzés, mely fehér, túrószerű foltok formájában jelenik meg a nyelven. Különösen újszülötteknél, idősebb felnőtteknél és legyengült immunrendszerű egyéneknél fordul elő gyakrabban. A kezelés helyi vagy szisztémás gombaellenes szerekkel történik.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Bár sok nyelvi elváltozás ártalmatlan, bizonyos tünetek esetén érdemes orvoshoz fordulni. Keressünk fel tehát szakember, ha:

  • a nyelv színe, formája vagy tapintása megváltozik;
  • fájdalom, égő érzés vagy ízérzékelési zavarok jelentkeznek;
  • a nyelv megjelenése nem javul a megfelelő szájápolás mellett sem.

Az orvos a tünetek és a kórtörténet alapján megfelelő kezelést javasolhat.

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

