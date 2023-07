Fehérítő hatás károsodás nélkül?

Igen! Ez a legjobb az egészben! Sokakban bevésődött az a régi emlék, miszerint a fogak fehérítése kizárólag olyan módszerekkel oldható meg, amik finoman szólva sem biztonságosak vagy egészségesek. Sokan mindezek ellenére kipróbálták egykor őket, és a saját bőrükön, pontosabban fogukon tapasztalták meg azt az örök érvényű szabályt, hogy a fogak egészségénél aligha akad fontosabb a világon! Mára már azonban annyit fejlődött ez a terület, hogy a fehérítés egyrészt simán tető alá hozható házilag, mindenféle kockázat vagy mellékhatás nélkül, másrészt az eljárás semmiféle gondot nem generálhat sem rövid, sem hosszú távon. Az egyik leginkább kézre eső út a fogfehérítő fogkrém rendszeres, tudatos alkalmazása. A fogkrémben olyan speciális összetevők találhatóak, amik a fogak fehérítéséért felelősek.

A működési mechanizmusuk megértéséhez előbb érdemes körüljárni azt a kérdést, hogy mitől, miért és hogyan színeződnek el a fogak? Nos, többféle hatás éri őket nap, mint nap. Kávé, étel, tea, üdítő, savas-lúgos kémhatású táplálékok és folyadékok, amik sokszor csersavakat is tartalmaznak. Lényeg, hogy idővel óhatatlanul elszínezik a fogakat. A dohányzás is ide sorolható, mert a nikotin nem kis mértékben sárgító hatású. Vagyis a fogakra több rétegben ilyen-olyan elszíneződés kerül. A fogkrém előbb eltávolítja a lepedékeket, az egyéb oda nem illő dolgokat, aztán ezeket a rétegeket, mint a hagymának a héjait, szépen-lassan lefejti. Előbb egyet, aztán még egyet, majd még egyet. Tehát nem úgy néz ki a fogkrém alkalmazása, hogy két mosás után hófehér az összes érintett fog. Egyrészt alapesetben is idő kell ahhoz, hogy a fehérítő hatás megmutatkozzon, másrészt a fokozatosság elve abszolút érvényesül, aminek hála az idők során lerakódott színező rétegek szépen fokozatosan tűnnek el, oldódnak fel.

Mi van túl a fogmosáson?

A fogfehérítés természetesen nem kizárólag speciális fogkrém használatával valósítható meg. A különböző szettek kitűnő variációk, amik komplex, és gyors eredmény elérésére hivatottak. A legtöbb készlet applikátort, gélt tartalmaz, míg egyes szettekben a fehéredést gyorsító, támogató fényt kibocsájtó lámpa is felfedezhető. Az applikátor feltöltése géllel pofonegyszerű. Egyetlen egy tényezőre kell odafigyelni, mégpedig fokozott erővel: ez a gyártó által meghatározott idő. Azaz ha letelik a megadott perc, akkor utána nem jó ötlet tovább bent tartani az applikátort, mert például a túlfehérítés, mint jelenség nem, hogy nem szép, hanem határozottan ijesztő, és egy kicsit sem természetes.

A készletet akkor érdemes preferálni, ha nem gond a folyamatos alkalmazás, mert nyilván kezdetben akár egy hét is eltelhet, mire a fogfehérítés megtörténik, ám az eredmény egyértelműen tartós, jól látható, és a tapasztalatok szerint tempósabb, mint fogkrémes behatás esetén.