Fogak egészsége: le kell cserélni a fluoridos fogkrémet?

Mi az a fluorid?

A fluorid természetes formában megtalálható a talajban, a vízben és az élelmiszerekben. Szintetikusan is előállítják ivóvízben, fogkrémben, szájvizekben és különféle vegyi termékekben való felhasználásra. A fluorid demineralizációval és remineralizációval védi a fogakat a szuvasodástól. A fluoroinból származik, amely egy gyakori, természetes és bőségesen előforduló elem.

Fogászati ​​termékekben (fogkrém, tömések, gélek, szájvizek, fogselymek) is használják. Ezen kívül egyes gyógyszerek, növényvédő szerek is tartalmaznak fluoridot.

Az Európai Bizottság tudományos véleménye szerint a fluorid nem létfontosságú az emberi fejlődéshez, de hasznos a fogszuvasodás megelőzésében. Ugyanakkor a túlzott fluoridbevitel káros lehet, például fogfluorózist okozhat.

Miközben a legtöbb fogkrém fluoridos, egyre több a „fluoridmentes” változat – de vajon melyik jobb? Fotó: Getty Images

A fluorid mellett szól, hogy lassítja a demineralizáció (az ásványi anyagok fogzománcból történő kioldódása) folyamatát, erősíti a fogzománcot és gátolja a káros baktériumok működését. Több évtizedes vizsgálatok mutatják, hogy a fluoridos ivóvíz akár 20-40%-kal csökkenti a fogszuvasodás gyakoriságát. A WHO szerint az optimális vízfluorid-szint 0,5–1,5 mg/liter.

Mi történik a fluoriddal a szervezetben?

Ha véletlen lenyelnek belőle, a fluorid a gyomorban és a belekben szívódik fel (szájon vagy bőrön keresztül nem valószínű, hogy jelentős mértékű a felszívódása). Felszívódás után a fluorid bejut a véráramba, és a bevételt követő 30-60 perc között éri el a csúcspontját. Noha a vesék kiválasztják, egy része beépül a csontok és a fogak ásványi összetevőibe, így kifejtve a hatását.

Egy átlagember igen nehezen tudná kiszámolni, mennyi fluoridot vesz magához, hiszen az ivóvízben természetes módon, a kőzetekből kioldódva van több-kevesebb ebből az anyagból, és megtalálható jó néhány élelmiszerben (tengeri halban, teában, rizsben, árpában) is.

Mit mondanak, akik szerint a fluorid ártalmas?

A túlzott fluorid-expozíció vezethet csontbetegséghez; a jelenség csontfluorózisként ismert. Évek alatt fájdalmat, és a csontok, valamint ízületek károsodását okozhatja.

Bizonyos esetekben a túlzott fluoridbevitel befolyásolhatja a mellékpajzsmirigyet.

Egyes tanulmányok arra utalnak, hogy a terhesség esetén mért magas fluoridszint összefüggésbe hozható az alacsonyabb IQ-val vagy a gyermekek viselkedési problémáival.

Mi lehet a megoldás?

Használj fluoridos fogkrémet, ha nincs külön orvosi ellenjavallat, viszont semmiképpen se nyeld le.

Ha kérdésed van a helyi víz fluoridtartalmáról, kérdezz rá a vízszolgáltatónál vagy nézd meg a publikus laboreredményeket!

Ha úgy döntesz, hogy kerülöd a fluoridot, könnyen találhatsz fluoridmentes fogkrémet a boltok polcain.