Bejgli, zserbó, szaloncukor, mézeskalács: mi lesz így a fogainkkal?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2022-es jelentése szerint a szájüregi megbetegedések mintegy 3,5 milliárd embert érintenek világszerte. Ezek között a leggyakoribb egészségi probléma a fogszuvasodás, amely egyben világszerte a legelterjedtebb nem fertőző betegség.

Ez egyébként Magyarországon is népbetegségnek: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közlése szerint hazai felmérés alapján a felnőtt (35-44 éves) lakosság 26 százalékának már 7 foghiánya van, és 1,9 százalékos a teljes fogatlanság, míg az idősebb (65-74 éves) korcsoportban a teljes fogvesztés aránya 15 százalék.

Karácsonykor is tehetünk a fogszuvasodás ellen. Fotó: Getty Images

Ha fáj, már késő

A fogszuvasodás önmagában nem okoz fájdalmat. Amikor viszont jelentkezik a fogérzékenység vagy a kínzó fájdalom, akkor már nagyobb a baj: ha eléri a fogideget, gyulladást is okoz. A súlyos állapotra gyakran már csak a foghúzás az egyetlen megoldás. Ezt azonban megelőzhetjük, ha rendszeresen járunk fogorvosi ellenőrzésre, és ha a mindennapokban figyelünk fogaink egészségére, tisztaságára.

Akkor nem is ehetünk bejglit és szaloncukrot?

Több tényező is hozzájárul fogaink egészségéhez: egyik a táplálkozás, másik a megfelelő fogápolás. Karácsonykor sokkal inkább előfordul, hogy több cukros ételt fogyasztunk, hiszen a bejgli, a zserbó és a szaloncukor is hozzátartozik az ünnephez. A szakértők szerint bátran élvezzük ki az ízeket és nyugodtan fogyasszunk ezekből – persze mértékkel –, ám ha a fogainknak is jót akarunk tenni, akkor figyeljünk a helyes és gyakori fogmosásra.

Sütemények, étkezések után kötelező a fogmosás!

A sütemények, szaloncukrok fogyasztásakor elsősorban a cukortartalom az, amely károsan hat a fogainkra. Azonban minden étkezésre igaz, hogy a táplálék apró darabkái megtapadnak a fogak között, vagy a fogak apró sérüléseiben. Ezek indítják el a fogszuvasodást vagy mélyítik a már meglévő problémát. Ennek megelőzésére ajánlott a napi háromszori fogmosás, ha viszont ennél gyakrabban eszünk, akkor minden étkezés után tisztítsuk meg a fogainkat. A koronát vagy fogszabályzót viselők esetében még inkább figyelni kell erre.

Nem csak a gyakoriság, a helyes technika is számít

Az alapos fogmosást ma már olyan modern fogápolási eszközök is segítik, mint a szónikus fogkefe, amelynek használatával biztosak lehetünk abban, hogy minden egyes fogunkat alaposan megtisztítottuk. Sokat segíthet továbbá a szájzuhany is